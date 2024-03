Ferrari, pronto l’attacco totale alla Red Bull: ecco cosa arriverà in Giappone

La Ferrari vuole agguantare la Red Bull ed al Gran Premio del Giappone arriveranno alcune novità. La SF-24 si prepara per cambiare pelle.

Dopo una lunga attesa, la Ferrari ha spezzato la serie di nove vittorie di fila di Max Verstappen e della Red Bull, che era iniziata con il Gran Premio del Giappone dello scorso anno. Ancora una volta, si correrà a Suzuka dopo un successo della Rossa e di Carlos Sainz, visto che nel 2023 la tappa nipponica si tenne dopo il trionfo dello spagnolo a Singapore.

Queto evento è stato ora anticipato ad aprile, e va detto che è sempre uno dei più amati ed attesi vista la bellezza della pista ed il grande calore dei tifosi. La Ferrari vuole sfidare nuovamente la RB20, che sulla carta non dovrebbe avere rivali su una pista simile, ma anche a Melbourne in pochi si sarebbero aspettati una crisi di quel tipo. Per assaltare il dominio del team di Milton Keynes, sulla Rossa ci sarà anche una notevole novità, che ora andremo a scoprire.

Ferrari, ecco le novità previste per Suzuka

Le prime tre gare della stagione sono andate in archivio, con la situazione di classifica che vede la Ferrari ben messa nei confronti della Red Bull. Charles Leclerc è secondo a 4 punti da Max Verstappen, la stessa distanza che, nel mondiale costruttori, separa la Scuderia modenese dal team di Milton Keynes. Questo significa che tutto si deciderà in base all’andamento delle prossime gare, considerando che il gap che gli anglo-austriaci avevano accumulato nelle prime due uscite è stato annullato a Melbourne.

Ora la partita inizierà a spostarsi su quello che è il tema degli sviluppi, ed il Gran Premio del Giappone, previsto per la prossima settimana a Suzuka, potrebbe portare alle prime novità tecniche. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com”, i piani del Cavallino potrebbero cambiare, portando a debuttare un pacchetto importante sin dalla tappa nel paese del Sol Levante, dove, da programma, sarebbero dovuti arrivare solo dei piccoli affinamenti più legati ad un adattamento dell’auto alla pista.

Il primo pacchetto sarebbe dovuto arrivare ad Imola, con il debutto di un nuovo fondo, pance più aggressive e bocche dei radiatori più stretti. Ebbene, il nuovo fondo potrebbe equipaggiare la SF-24 già dal Giappone, con Frederic Vasseur che sta spingendo per mettere pressione alla Red Bull.

Il team principal di casa Ferrari ha ormai capito che l’unico modo per poter avere qualche speranza contro la RB20 è quello di essere costantemente nella sua scia, di forzare anche qualche scelta, a costo di prendere qualche cantonata. In Australia, questo approccio, ha dato i suoi effetti, ed ora occorre continuare in questa direzione.

Va detto che il fondo che arriverà potrebbe non essere del tutto nuovo, ma presentare comunque delle importanti modifiche in alcune sue porzioni per trarre il massimo potenziale dalla monoposto. Anche lo scorso anno, quando in Giappone si corse a settembre, arrivò un nuovo fondo, che aiutò enormemente Leclerc ad avere una maggiore guidabilità sull’auto, che risultava tremendamente poco stabile prima di quella modifica. Vedremo se gli effetti saranno altrettanto positivi quest’anno.