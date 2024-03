F1, GP Arabia Saudita: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 tornerà in azione in questo fine settimana, per il GP dell’Arabia Saudita. Andiamo a dare un’occhiata agli orari ed alle info utili.

Lo spettacolo della F1 torna subito in pista per il secondo atto stagionale, che ormai per il terzo anno di fila si corre sul tracciato di Jeddah. Il Gran Premio di Arabia Saudita è sempre stato garanzia di spettacolo, anche se da queste parti si è corso solamente in tre occasioni. Il debutto, avvenuto nel 2021, all’epoca come penultimo appuntamento iridato, fu a dir poco rocambolesco, a causa del duello serratissimo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i quali arrivarono anche più volte a contatto.

L’olandese, come ricorderete, gettò via la pole position andando a sbattere in qualifica, ma in gara fu autore di varie manovre al limite del regolamento, regalando però uno spettacolo degno di nota, arrendendosi al sette volte campione del mondo sotto la bandiera a scacchi. Nel 2022 se l’è dovuta vedere con Charles Leclerc, che con la Ferrari gli contese il successo fino all’ultimo. Grazie alla maggiore velocità di punta della sua Red Bull, l’orange portò a casa il successo, mentre lo scorso anno questo onore toccò a Sergio Perez, che sfruttò i problemi tecnici avuti in qualifica dal suo compagno di squadra.

Perez è l’unico ad aver ottenuto ben due pole da queste parti, mentre nessuno ha ottenuto più di un successo. Visto quello che abbiamo potuto apprezzare in Bahrain, è lecito attendersi che le Red Bull facciano nuovamente gara a parte, andando a seminare la concorrenza. La pista di Jeddah, inoltre, dovrebbe sposarsi molto bene con la grande efficienza aerodinamica della RB20, che in quel di Sakhir ha fatto capire che, anche per quest’anno, non ci sarà nulla da fare per nessuno in chiave mondiale.

La F1, in ogni caso, va in pista per offrire un bello spettacolo, e per questo confidiamo in una Ferrari che possa essere della partita. Leclerc e Carlos Sainz sono stati frenati da problemi ai freni (soprattutto Charles) in quel di Sakhir, altrimenti Perez sarebbe stato attaccabile. A Jeddah Checo è sempre molto forte, per cui nulla è scontato. A questo punto, scopriamo le caratteristiche tecniche della pista e gli orari televisivi.

F1, orari ed informazioni sulla tappa di Jeddah

La pista di Jeddah è una delle più pericolose del calendario di F1, ed il buon Mick Schumacher ne sa qualcosa, visti gli incidenti terribili che subì nel 2021 e nel 2022. Si tratta di una sorta di Monza tra i muretti, visti i tanti rettilinei presenti, con le monoposto attrezzate di pacchetti da medio-basso carico aerodinamico. Per questo motivo, l’efficienza aerodinamica e la potenza della power unit possono fare una bella differenza su questa tipologia di impianto.

Il Jeddah Corniche Circuit misura 6.174 metri, cosa che lo rende uno dei tracciati più lunghi in assoluto. Il record sul giro in gara lo ha fissato Lewis Hamilton nel 2021 girando in 1’30”734, un limite al quale ci potremmo avvicinare parecchio considerando che queste F1 ad effetto suolo stanno crescendo sempre di più sul fronte delle performance. Il primo settore è sicuramente quello più impegnativo sotto il profilo della guida, visto che ci sono una serie di curvoni da affrontare quasi in pieno e che richiedono un grande sforzo fisico.

Una delle caratteristiche più importanti della pista di Jeddah è il suo asfalto liscio, che porta le vetture a non soffrire per nulla il degrado delle gomme. In sostanza, i piloti sono liberi di spingere e di tirare fuori il massimo dalle monoposto, visto che l’usura non ha mai dato problemi in passato. Impressionante il fatto che ci siano ben 27 curve, anche se la quasi totalità di esse vengono affrontate con un minimo utilizzo del freno, visto che vengono percorse tutte a marce alte. Le zone di utilizzo DRS sono 3, e questa è una pista dove si sorpassa molto facilmente. Proprio per questo, lo spettacolo non è mai mancato.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Arabia Saudita su SKY

Giovedì 7 marzo

Prove libere 1

14:30-15:30

Prove libere 2

18:00-19:00

Venerdì 8 marzo

Prove libere 3

14:30-15:30

Qualifiche

18:00-19:00

Sabato 9 marzo

Gara

18:00

Orari TV GP Arabia Saudita su TV8

Venerdì 8 marzo

Qualifiche

22:00-23:00 in differita su TV8

Sabato 9 marzo

Gara