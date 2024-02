Valentino Rossi presenta una novità entusiasmante: è cambiato tutto

I fan di Valentino Rossi salutano con entusiasmo una grande novità, che lo stesso pilota di Tavullia ha appena svelato. Ecco i dettagli.

La stagione 2024 è già partita per Valentino Rossi, che poco più di 10 giorni fa ha disputato per la seconda volta consecutiva la 12 ore di Bathurst, al volante della BMW M4 GT3 #46 gestita dal team WRT. Dopo questa esperienza, parte da questo fine settimana la nuova avventura del pilota di Tavullia, che fa il proprio debutto nel FIA WEC, con la prima gara prevista in Qatar. In queste ore sono andate in scena le prime prove libere, ed in equipaggio con lui ci sono Maxime Martin, con il quale ha già corso lo scorso anno nel Fanatec GT World Challenge, ed Ahmad Al Harthy, che formano un tris molto interessante.

Nel corso dei test di questa settimana, la BMW non è apparsa troppo in forma, con marchi come McLaren e Ferrari, ma anche Aston Martin, che sembrano avere qualcosa in più. Tuttavia, è ancora troppo presto per pensare di poter fare dei bilanci, con Valentino Rossi che si augura di poter fare tanta esperienza e di crescere molto. Ricordiamo che nel mese di giugno, proprio su questa vettura ed in classe LM GT3, avrà luogo il suo debutto assoluto alla 24 ore di Le Mans, nella quale vorrà ben figurare.

Valentino Rossi, scopriamo il suo nuovo casco

Da Losail parte l’assalto di Valentino Rossi al mondiale endurance, e con la BMW M4 GT3 con la quale c’è ormai un gran feeling si può pensare di fare bene. Nel corso delle giornate che sono intercorse tra il Prologo e la gara, il pilota di Tavullia ha svelato al mondo il suo nuovo casco, realizzato ancora una volta assieme al grande Aldo Drudi ed al suo staff. Sul profilo Instagram del “Dottore”, è comparso un video della leggenda di Tavullia che spiega i miglioramenti apportati.

Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi, dobbiamo svelare il casco per questa stagione 2024. Per il casco nuovo abbiamo lavorato assieme ad Aldo Drudi, assieme a Stefano, ed è stato disegnato da Davide Did. Siamo partiti dal casco dell’anno scorso, che era venuto davvero molto bene ed ha avuto un grande successo, dotato di queste fiamme. La prima volta che Aldo mi parlò delle fiamme non ero troppo convinto perché mi sembra da tamarri. Invece è stato bellissimo“.

Valentino Rossi ha poi aggiunto: “La nostra idea era quella di fare l’evoluzione del casco dello scorso anno, e con Aldo abbiamo pensato di cambiare il sole e la luna. Lo scorso anno erano di fianco, quest’anno abbiamo il sole davanti e la luna dietro, su uno sfondo più scuro in modo da farli vedere meglio. Le fiamme sono ovviamente ancora presenti. Lo scorso anno, nel casco bianco, il sole e la luna si perdevano, ed ora lo abbiamo cambiato in questa maniera ed è venuto così. Lo trovo davvero molto bello, potete vedere la luna con il mio nome ed il mio numero. Potete trovare anche il marchio di Aldo e quello di Davide e ringrazio davvero tanto i ragazzi“.