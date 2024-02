Cosa farà nel 2024 Valentino Rossi? Svelati finalmente i suoi piani

Valentino Rossi avrà tanti impegni nel corso della stagione sportiva che sta per partire, sia come pilota che come manager. Ecco i dettagli.

Siamo entrati nel mese di febbraio, quello nel quale il mondo del motorsport riaccende i motori, anche se a gennaio abbiamo già avuto la Dakar, la 24 ore di Daytona ed i primi round della Formula E. Per Valentino Rossi sarà il periodo in cui si tornerà a gareggiare, visto che il 18 di febbraio sarà impegnato alla 12 ore di Bahtrust. Si tratta di una delle gare più spettacolari in assoluto del panorama endurance, che si corre sul tracciato di Mount Panorama, in Australia.

Al volante della BMW M4 GT3 del team WRT si alterneranno con lui Maxime Martin e Raffaele Marciello, il quale ha appena lasciato la Mercedes per legarsi alla casa di Monaco di Baviera. Di certo, l’avventura non finisce qui per Valentino Rossi, che sarà impegnato ufficialmente in ben due campionati. Inoltre, dovrà occuparsi del suo team in MotoGP, anche se tutto, o quasi, è delegato allo storico amico Alessio Uccio Salucci.

Valentino Rossi, ecco dove lo vedremo nel 2024

Dopo la partecipazione a Bathrust, dove ha corso anche lo scorso anno, Valentino Rossi farà il debutto assoluto nel FIA WEC alla 1.812 km del Qatar, che si terrà sul tracciato di Losail. Il “Dottore”, anche qui, sarà al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, ma ancora non sono stati annunciati i suoi compagni di vettura. Di sicuro, non ci sarà Raffaele Marciello, dal momento che lui sarà alla guida della M Hybrid V8, vale a dire la Hypercar che competerà in classe regina.

II pilota di Tavullia sarà invece al volante nella neonata classe LM GT3, che ha preso il posto della GTE, dove c’erano delle auto più potenti e performante, eliminate per una ragione di contenimento dei costi. Tra il 15 ed il 16 di giugno, Valentino Rossi debutterà anche alla 24 ore di Le Mans, sul tracciato dove lo scorso anno vinse la Road to Le Mans, vale a dire una gara di contorno all’evento del Centenario, sempre sulla BMW M4 del team di Vincent Vosse, con il quale ha condiviso un gran numero di soddisfazioni.

Il “Dottore”, contro ogni aspettativa, ha confermato anche l’impegno nel Fanatec GT World Challenge, nel quale ha militato nell’ultimo biennio. Tutti credevano che avrebbe partecipato solo al mondiale endurance, ed invece si dividerà in questo doppio impegno. Ciò significa che competerà sia alla 24 ore di Le Mans che a quella di Spa-Francorchamps, e ci aspettiamo di vederlo tra i grandi protagonisti, anche perché ormai con quest’auto c’è un grande feeling.

Tralasciando la questione automobilistica, il pilota di Tavullia sarà anche impegnato come manager del suo team in MotoGP, che da quest’anno ha nella Pertamina il nuovo main sponsor. Al fianco di Marco Bezzecchi ci sarà Fabio Di Giannantonio, che va a prendere il posto di Luca Marini. Di certo, non mancheranno le novità ed i colpi di scena, per un 2024 che si preannuncia a dir poco scoppiettante per i suoi fan.