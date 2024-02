WEC, Prologo Losail: Porsche parte con il piede giusto, bene la Ferrari

Il FIA WEC si prepara a scattare, ed il quel di Losail sono andati in scena i due giorni di test. La Porsche e la Ferrari sono in gran forma.

Dopo una lunga attesa, dal deserto del Qatar sta per iniziare la nuova stagione del FIA WEC, quella che vedrà più case ufficiali al via nella storia, con la classe regina, la Hypercar, pronta a regalare emozioni a non finire. Il Prologo di Losail è stato tribolato, a causa del ritardo nell’arrivo dei materiali, ma alla fine si è svolto, seppur in ritardo. La Porsche 963 è apparsa in grandissima forma ed ha staccato il miglior tempo, ma la concorrenza è incollata ed è davvero difficile fare pronostici.

Al termine della due giorni di test, il best lap lo ha fatto segnare Frederic Makowiecki sulla #5 in 1’40”404, a conferma della grande crescita della 963, che già a fine gennaio ha portato a casa una storica vittoria alla 24 ore di Daytona. Ad impressionare però c’è anche la Cadillac, con la vettura #2 guidata da Alex Lynn che si è portata a soli 54 millesimi dal battistrada.

Il terzo tempo, nella classifica combinata, l’ha fatto segnare un’altra Porsche, la #12 del team Jota con Callum Ilott, che è stato ottenuto nella seconda sessione, mentre i primi due lo hanno fatto nell’ultima. Ilott ha fermato il cronometro sull’1’40”541, tenendo dietro per soli 132 millesimi la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, a conferma del fatto che anche la 499P è una grande candidata a far bene nella stagione del FIA WEC targata 2024. A mancare all’appello, almeno per ora, sono state le Toyota, che sono state le più attive in pista, ma che ancora non hanno ritrovato le prestazioni monstre della passata stagione.

WEC, valori ancora incerti dopo i test

Le vetture apparse più in forma durante il prologo del FIA WEC in Qatar sono apparse le Porsche e le Ferrari, con la Cadillac molto vicina ed in grado di dare battaglia. Come detto, sono le Toyota ad aver pagato dazio, ed al momento, c’è molto lavoro da fare per rendere la GR010 Hybrid griffata di nero una vettura in grado di competere per la vittoria, anche se ciò appare incredibile dopo il dominio della passata stagione.

La Toyota sta pagando forse in modo esagerato una zavorra massacrante, con un peso che è salito a ben 1.089 kg, cosa che compromette il comportamento della vettura. Su una pista come quella di Losail, dove il FIA WEC è al debutto assoluto, ci sono diversi curvoni veloci, ed è proprio in questo aspetto che il prototipi giapponese ha pagato maggiormente rispetto alla concorrenza.

Il team principal e pilota della #7, ovvero Kamui Kobayashi, ha rivelato di non essere troppo ottimista per il fine settimana di gara, ma l’esperienza di casa Toyota potrebbe risultare determinante per cercare di ribaltare la situazione. Molto ottimismo in casa Porsche, ricordando che quest’auto è una LMDh e non una Hypercar, e tra le due c’era grande differenza di performance lo scorso anno a favore delle seconde.

Qualche segnale positivo lo si è visto anche da casa Peugeot, con la 9X8 che da Imola in poi verrà dotata dell’ala posteriore, e che nella configurazione attuale non pare pronta per competere per la vittoria. Tanto lavoro da fare per le nuove arrivate, vale a dire Lamborghini, BMW ed Alpine. La vettura francese ha sofferto anche di problemi al motore, mentre quella bolognese e quella tedesca hanno bisogno di tempo per crescere. Di certo, il week-end di gara che si appresta ad iniziare offrirà tanti spunti di interesse, ed il FIA WEC in salsa 2024 parte con molte più incertezze. Fare pronostici è davvero impossibile.