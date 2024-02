MotoGP, Quartararo lascia la Yamaha? Arrivano parole inquietanti dal francese

Fabio Quartararo ha riportato la Yamaha al titolo in MotoGP nel 2021, ma è esausto della situazione difficile del team. Ecco cosa ha detto.

La MotoGP vive sotto il dominio della Ducati, che è contemporaneo al crollo verticale delle case giapponesi. La Yamaha e alla Honda si sono ritrovate a svolgere il ruolo delle comprimarie, dopo tanti anni passati a dominare la scena, senza dare scampo alla concorrenza. Ironia della sorte, a partire dal 2024 inizieranno a sfruttare le concessioni, il sistema di aiuto per i team in difficoltà che, anni fa, fu creato proprio per cercare di bloccare la loro superiorità.

Adesso, sono proprio i colossi del Sol Levante a doverne fare uso, e ci vorrà comunque del tempo per far sì che abbiano un impatto importante. Marc Marquez ha deciso di non aspettare e si è legato alla Ducati del Gresini Racing, mentre Fabio Quartararo dovrà soffrire ancora. I loro nomi sono stati quelli dei più grandi assenti della scorsa stagione, dal momento che non hanno mai avuto il mezzo tecnico per mostrare il loro valore. E la triste realtà per il campione del mondo 2021 della MotoGP è che, anche quest’anno, lo scenario potrebbe non cambiare.

Di certo, la casa di Iwata si è messa in moto per provare a ritrovare la performance perduta, ingaggiando dalla Ducati Massimo Bartolini, che ora ricopre la carica di direttore tecnico. Il team manager della Yamaha, Lin Jarvis, ha fatto capire che sono in corso grandi cambiamenti nelle metodologie di lavoro, seguendo l’aggressività delle case europee. Qualche passo in avanti, nei test di Sepang, si è visto, ma è ancora troppo presto per sorridere.

MotoGP, ecco cosa pensa Quartararo sulla Yamaha

La Yamaha si presenterà al via della nuova stagione di MotoGP con una grande novità sul fronte piloti, visto l’ingaggio di Alex Rins che ha preso il posto di Franco Morbidelli. Fabio Quartaro è arrivato al quarto anno nel team factory, ed il suo contratto andrà in scadenza alla fine di questa stagione. Visto il suo talento, potrebbe anche decidere di lasciare la casa di Iwata per accettare una nuova sfida, con l’Aprilia che pare una pista interessante.

In un’intervista riportata da “MotoSan“, Quartararo ha ammesso che ci sono stati diversi colloqui con altri marchi attivi in MotoGP, ed anche che la Yamaha stessa ne fosse al corrente. Il suo è stato una sorta di ultimatum, dal momento che si augura che la sua squadra reagisca a questo avvertimento fornendogli un mezzo competitivo. Il 2024 diventa fondamentale in quest’ottica.

Ecco le sue parole: “Trovo che in Yamaha ci sia stato un cambiamento molto evidente, adesso riusciamo a lavorare in modo molto più aggressivo e questo è un grande passo in avanti. Ho visto che c’è stata una risposta molto importante a quello che avevo richiesto, anche se il risultato potrebbe non essere quello che volevo. Il futuro? La Yamaha sa molto bene che ho avuto dei contatti con delle altre squadre, ora tocca alla squadra vedere quali mosse compiere“.