MotoGP, Marquez fa pace con Valentino Rossi? C’è la risposta che stupisce tutti

Marc Marquez e Valentino Rossi hanno segnato la storia della MotoGP, e non hanno mai avuto un gran rapporto. Lo spagnolo fa chiarezza.

Si avvicina il via della nuova stagione della MotoGP, che segnerà il debutto sulla Ducati del Gresini Racing di Marc Marquez. Prima del week-end del Gran Premio del Qatar, in programma tra l’8 ed il 10 di marzo, ci sarà spazio per un ultima sessione di test, prevista la prossima settimana, il 19 ed il 20 di febbraio. Il nativo di Cervera dovrà sfruttarla al massimo se vuole continuare la tradizione vincente del team di Nadia Padovani, che sulla pista di Losail, da quando corre con la Ducati, non ha mai perso.

Lo scorso anno il trionfo è andato a Fabio Di Giannantonio, mentre, due anni fa, fu Enea Bastianini a trionfare nella notte del Qatar. Questi due nomi, assieme ai vari Pecco Bagnaia, Jorge Martin ed il resto dello squadrone Ducati, saranno proprio coloro che Marquez dovrà fronteggiare, senza dimenticare suo fratello Alex che su questa moto ha già un anno di esperienza.

Tra i rivali da tenere più d’occhio c’è anche Marco Bezzecchi, che assieme a Di Giannantonio fa parte del team di Valentino Rossi. In tal senso, si potrebbe creare una nuova sfida tra Marc ed il “Dottore”, dal momento che sia lo spagnolo che i rider del team del pilota di Tavullia scenderanno in pista con la Desmosedici GP23. Nel frattempo, Marquez è tornato nuovamente sulle ruggini del passato, che hanno fatto la storia della MotoGP e che continuano a far discutere.

MotoGP, Marc Marquez parla di Valentino Rossi

Dal ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP sono trascorsi oltre due anni, e quella che si appresta ad iniziare sarà la terza stagione senza di lui al via. La rivalità con Marc Marquez ha caratterizzato la parte finale della sua carriera, con quel 2015 ed il finale di Valencia, quello del titolo perso a vantaggio di Jorge Lorenzo, che ancora grida vendetta. Di certo, i fan del “Dottore” non hanno ancora perdonato il nativo di Cervera, che ha parlato di un eventuale riavvicinamento con il grande rivale in un documentario realizzato da DAZN.

Ecco le sue parole: “Per quanto mi riguarda, Valentino Rossi continua ad essere un punto di riferimento, assieme a Dani Pedrosa. Lui ha vinto nove titoli mondiali, ha dominato per anni in MotoGP, ed ho avuto la fortuna di affrontarlo ed anche di riuscire a batterlo. Ho potuto condividere la pista con lui imparando moltissimo. Credo sia stato bello, ma non dipende certo da me parlare di nuovo di quello che è successo e riaprire i discorsi, sappiamo cosa sia accaduto“.

Per il momento, dunque, non sembra che da parte di Marquez ci sia la volontà di riavvicinarsi a Valentino Rossi, con il quale i rapporti sono freddi dal 2015, diventando poi gelidi a seguito del contatto in Argentina, avvenuto nel 2018. I due sono su due lunghezze d’onda completamente differenti, ed è davvero difficile pensare che, in futuro, qualcosa possa cambiare.