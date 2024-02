MotoGP, Marquez come Stoner? In Qatar Marc può fare la storia

Marc Marquez vuole tornare al top in MotoGP, ed in Qatar c’è già l’appuntamento con la storia. Ecco come può eguagliare Casey Stoner.

Lo spettacolo della MotoGP è pronta a riprendere dopo la pausa invernale, e tra pochi giorni scatterà la seconda ed ultima tornata di test, sul tracciato del Qatar. La due giorni del 19-20 febbraio sarà tutta da seguire, visto che Losail sarà teatro della prima gara tre settimane più tardi. Dunque, per squadre e piloti sarà fondamentale accumulare quanti più dati e chilometri possibili, in modo da arrivare alla prima gara ben preparati.

Uno di coloro che deve prendere maggiormente confidenza con la moto è Marc Marquez, il quale è atteso al debutto con la Ducati del Gresini Racing. Dai test in Malesia si è capito che il nativo di Cervera avrà bisogno di tempo per entrare in contatto con la Desmosedici GP23, una moto del tutto diversa rispetto alla Honda, che era l’unica moto che ha guidato in carriera. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata ad una curiosa statistica, con l’otto volte campione del mondo che punta già ad un pezzo di storia.

MotoGP, ecco cosa può fare Marquez in Qatar

La MotoGP tornerà a partire dal Qatar dopo un anno di pausa, nel quale era scattata dal Portogallo. Il 10 di marzo, Marc Marquez avrà la possibilità di eguagliare Casey Stoner, che è stato l’unico pilota nella storia a vincere al debutto su una Ducati. L’australiano fu in grado di compiere questa impresa nell’edizione del 2007, l’ultima disputata di giorno, battendo la Yamaha di Valentino Rossi dopo un duello spettacolare.

Quella fu la prima di una lunga serie di successi, che portarono l’australiano a laurearsi campione del mondo della MotoGP per la prima volta in carriera, e con diverse gare di anticipo sulla fine della stagione. Dunque, Marquez può pensare di eguagliare uno dei miti della storia della Ducati e del Motomondiale in generale, dal momento che l’impresa di vincere al debutto non è riuscita a nessun’altro.

Tra i rider presenti in griglia oggi, uno di quelli che ci ha messo meno a vincere con la Ducati è stato Jorge Martin, che nel 2021 si impose solamente dopo sei gare. Lo spagnolo del team Pramac trionfò al Gran Premio della Stiria, sul tracciato del Red Bull Ring, facendo capire a tutti quanto fosse grande il proprio talento.

Anche Loris Capirossi ci mise sei gare, dal momento che il suo primo successo, che corrisponde anche al primo in assoluto della casa di Borgo Panigale in era moderna, maturò al Gran Premio di Spagna del 2003, nell’anno del debutto della Desmosedici.

Ci è voluto molto più tempo per il campione del mondo in carica, vale a dire Pecco Bagnaia. Infatti, il suo debutto è avvenuto con il team Pramac nel 2019, ma la prima affermazione è avvenuta con la moto ufficiale ad Aragon nel 2021, dopo ben 42 partenze. Tra i piloti in attività, hanno fatto meglio Marco Bezzecchi, vincente dopo 22 gare, Enea Bastianini, dopo 19, e Fabio Di Giannantonio, al top dopo 32 partenze.