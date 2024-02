Ferrari, Sainz e Leclerc caricano i tifosi: ecco le aspettative sulla SF-24

La Ferrari ha tolto i veli alla nuova SF-24, la monoposto che dovrà essere quella del riscatto. Ecco le prime parole di Sainz e Leclerc.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, ed attorno al mezzogiorno di oggi, la Ferrari ha svelato al mondo le forme della SF-24. La livrea è stata del tutto rivista e c’è più spazio per il rosso, così come per degli inserti gialli e bianchi, ma il nero non è scomparso del tutto. Ciò che può interessa sono ovviamente le novità che vediamo dal punto di vista tecnico, che hanno leggermente deluso le aspettative.

Infatti, almeno a guardare i primi rendering, la tanto attesa rivoluzione non è stata così evidente, con il concept che sembra un affinamento di quello dello scorso anno. In Ferrari, come già ampiamente dichiarato, non si è deciso di copiare la Red Bull come tanti altri hanno fatto, ma di seguire una strada diversa. L’obiettivo, a questo punto, è quello di verificare che i buoni riscontri ottenuti al simulatore vengano confermati dalla pista, in modo da spazzare via ogni dubbio.

Ferrari, ecco il pensiero di Leclerc e Sainz

La nuova Ferrari verrà spinta sino in fondo da Charles Leclerc e Carlos Sainz, che per l’ultimo anno saranno compagni di squadra. Entrambi appaiono molto ottimisti, e sono fiduciosi nel fatto che i riscontri del simulatore possano essere confermati dalla pista. Di certo, agganciare la Red Bull sarà molto complicato, ma ci sono tutti gli elementi per fare bene.

Ecco le sue parole: “Devo dire che l’auto mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Tuttavia, quello che mi interessa di più sono le prestazioni, perché è quello che poi fa la differenza quando si va in pista. La SF-24 dovrebbe essere molto meno sensibile e più guidabile rispetto alla vecchia, ed è proprio ciò che è necessario per i piloti per poter far bene“.

Leclerc ha poi aggiunto: “Per quello che mi riguarda, mi aspetto un grande passo in avanti sotto tanti punti di vista, e da quello che ho potuto capire al simulatore, siamo dove volevamo essere. In questa stagione, il chiaro obiettivo è quello di stare sempre davanti al gruppo, voglio ripagare facendo delle belle gare i nostri tifosi, e tornare a dedicargli tante vittorie“.

Non poteva mancare anche il commento di Sainz, all’ultimo unveiling in Ferrari prima di lasciare spazio a Lewis Hamilton in chiave 2025: “Quando ho visto per la prima volta la SF-24, avrei voluto subito salire a bordo ed accendere il motore. Non vedo l’ora di provarla in pista e vedere se, come dice il simulatore, abbiamo davvero fatto i progressi che stavamo cercando, quello che tutti noi ed i nostri tifosi vogliamo per giocarcela davanti a tutti“.

Lo spagnolo ha poi concluso: “Noi vogliamo avere un’auto che sia più costante e guidabile sul passo gara, che sono ovviamente le caratteristiche fondamentali per poter giocarsi le vittorie. Come piloti, io e Charles abbiamo dato tante informazioni ai tecnici, e sono certo che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa che possa esaltare i nostri fan, che anche durante i tanti momenti difficili della scorsa stagione, ci hanno sempre sostenuto“.

Subito dopo il video in cui la Scuderia modenese ha mostrato al mondo le prime immagini della SF-24, è stato proprio Sainz a portarla al debutto a Fiorano Modenese, coprendo alcuni chilometri per lo shakedown. In seguito, è toccato anche a Leclerc, in una giornata in cui inizia a tutti gli effetti la nuova stagione. Il countdown per il Bahrain è già iniziato.