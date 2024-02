F1, Charles Leclerc rivela il miglioramento Ferrari: finalmente risolto un grande problema

Charles Leclerc è tra i più grandi talenti della F1 attuale, ed ora c’è la possibilità di avere un’auto molto competitiva. Ecco il motivo.

Il mondiale di F1 targato 2024 è alle porte, e come ogni anno, c’è sempre la speranza che la pista possa dare vita a duelli epici ed a battaglie ravvicinate. La scorsa stagione è stata ben diversa da come ce l’aspettavamo, con la Red Bull che ha vinto tutte le gare senza problemi, tranne quella di Singapore. In quell’occasione, è stato Carlos Sainz a trionfare dopo aver messo a referto la pole position, rendendo la Ferrari SF-23 in grado di vincere una gara.

Di certo, ci si poteva aspettare molto di meglio viste le solite sparate pre-stagionali, che quest’anno però non si sono sentite. Frederic Vasseur ha scelto la via del silenzio, in quella che dovrà essere, per forza di cose, un’annata di crescita. La SF-24, che verrà svelata martedì 13, sarà la prima auto interamente concepita sotto la gestione del manager francese, che sta rinforzando la Rossa con l’ingaggio di tanti tecnici, provenienti da vari team della griglia della F1.

Nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile approdo di Pierre Waché a Maranello, e stiamo facendo riferimento al direttore tecnico della Red Bull, al numero 2 di Adrian Newey. Voci come questa non possono che far piacere ai fan, che hanno in Charles Leclerc e Sainz la coppia di beniamini da supportare. Il monegasco è molto ottimista in vista della nuova stagione, e crede che siano stati fatti notevoli passi in avanti sulla nuova auto.

F1, Charles Leclerc evidenzia un notevole progresso

La F1 sta per riaccendere i motori, ed in Ferrari c’è tanta fiducia nella nuova SF-24, monoposto del tutto rivoluzionata rispetto alla deludente progenitrice. Charles Leclerc è fiducioso in una migliore correlazione dei dati tra simulatore e pista, aspetto su cui la Scuderia modenese era stata deficitaria in questi anni. Il monegasco ne ha parlato in un’intervista concessa al “Daily Mail“, gasando i fan.

Ecco le sue parole: “Vincere il campionato è l’unico obiettivo che ho, sono felice solo quando vinco ed il secondo posto non è di certo il mio obiettivo. Bisogna darsi degli obiettivi realistici, per quanto io sia sempre ottimista e cerchi di fare sempre il miglior lavoro possibile. Tutti vogliamo vincere, ma è chiaro che la Red Bull aveva un gran vantaggio lo scorso anno, dobbiamo colmare quanto più divario possibile. Faremo assolutamente di tutto per cercare di raggiungere il passo che più ci compete“.

Leclerc ha poi sottolineato i progressi fatti dalla Ferrari al simulatore e nella correlazione tra pista e virtuale, uno degli aspetti più importanti nella F1 di oggi: “Sono molto emozionato, stiamo lavorando tanto, con il lavoro di sviluppo sulla nuova auto che è partito molti mesi fa. Prima abbiamo lavorato con il simulatore, poi abbiamo visto anche la parte fisica. Ho visto il primo modello dell’auto, non quello con la verniciatura completa. Dobbiamo vedere se tutto ciò che abbiamo provato nel virtuale corrisponde al reale, ma siamo migliorati molto in questo aspetto, e sono sicuro che avremo le stesse sensazioni che ci aspettiamo quando metteremo la macchina in pista per la prima volta“.

Il monegasco è stato poi interpellato sul fatto che il 2024 sarà l’ultimo anno con Carlos Sainz al proprio fianco, prima che lo spagnolo ceda il proprio sedile a Lewis Hamilton: “Con Carlos c’è un rapporto molto speciale e siamo amici anche fuori dalla pista. Condividiamo tanto tempo insieme, sto molto più con lui che con la mia famiglia, e sono molto contento di condividere con lui anche queste 24 gare che abbiamo in programma“.