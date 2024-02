Red Bull, nuovo clamoroso addio? La notizia getta nel panico i campioni

La Red Bull domina la scena da anni, ma rischia di vivere un terremoto interno. Le ultime notizie parlano di un clamoroso ritiro.

Sono solo poche ore a separarci dal lancio della nuova Red Bull RB20, la monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez per la stagione 2024. L’olandese ha già detto che la livrea sarà pressoché identica a quella attuale, ma dal punto di vista tecnico, ci aspettiamo tante novità, con alcune di esse che potrebbero essere state anticipate dalla Racing Bulls VCARB01, presentata in questi giorni.

La vettura della Scuderia di Faenza presenta un muso molto più stretto e scavato nella parte inferiore, e da diversi mesi si parla di questa soluzione anche per la RB20. Adrian Newey ha espresso alcune perplessità sul suo progetto, temendo di essere stato troppo conservativo, ma sappiamo bene quanto il geniale tecnico britannico sia perfezionista, cosa che lo spinge sempre a non esaltarsi mai per il lavoro svolto. La nuova monoposto sarà un’evoluzione di quella che ha dominato la stagione scorsa, e verrà svelata in un clima surreale.

Infatti, in Red Bull è scoppiato lo scandalo Christian Horner, a seguito di alcune immagini a luci rosse che il team principal avrebbe inviato ad una dipendente. Nella giornata di venerdì, in quel di Londra, il manager inglese avrebbe incontrato un avvocato esterno, con il quale dovrebbe aver svolto circa 8 ore di interrogatorio per narrare la propria versione dei fatti. Horner continua a professarsi innocente, ma il suo posto appare seriamente a rischio, così come tutte le certezze di un team che, ad oggi, tecnicamente è imbattibile.

Red Bull, si parla addirittura di un ritiro di Newey

Alcune fonti britanniche, negli ultimi giorni, hanno riportato una notizia che ha del clamoroso. Christian Horner ed Adrian Newey sarebbero legati anche sul fronte contrattuale, ed in caso di uscita dell’uno, anche l’altro potrebbe lasciare la Red Bull. Tutto ciò ha dato vita ad un gran numero di indiscrezioni, molte delle quali portano anche a pensare ad un clamoroso arrivo del progettista più vincente della storia della F1 in Ferrari.

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista britannico Peter Windsor ha però parlato di uno scenario ben differente, ma comunque buio per il team di Milton Keynes. In caso di addio di Horner, infatti, Newey sarebbe pronto al ritiro, lasciando il ruolo che ha permesso alla squadra anglo-austriaca di dominare la scena in questi ultimi anni, ed anche ai tempi di Sebastian Vettel.

Windsor ha infatti detto: “Cosa farebbe Newey nel caso in cui Horner dovesse essere licenziato? Dal mio punto di vista, ha raggiunto un’età nella quale potrebbe decidere di ritirarsi, anche perché con Christian c’era una grande intesa, sono sempre andati parecchio d’accordo. Credo che un eventuale addio di Horner avrebbe un effetto diretto sul futuro della carriera di Newey“.

Il giornalista ha escluso la possibilità che il genio della Red Bull possa accasarsi in Ferrari: “Adrian non ha avuto un grande periodo alla Williams, dove c’era in mezzo troppa politica. La stessa cosa è accaduta anche alla McLaren con Ron Dennis, e dal mio punto di vista, il tempo per andare in Ferrari è ormai stato superato“. A questo punto, il passaggio di Newey a Maranello pare escluso, ma non è detta l’ultima parola.

Proprio in questo week-end, si è sparsa la voce di un possibile arrivo in rosso di Pierre Waché, direttore tecnico del team di Milton Keynes e braccio destro di Newey. Secondo alcune fonti, con l’arrivo di Waché, anche Newey potrebbe essere attratto dalla sfida in Ferrari, anche per via del prossimo ingaggio di Lewis Hamilton. Nulla può essere dato per scontato.