Qual è il marchio di lusso di Toyota? Scopriamo tutti i dettagli

La Toyota è il marchio automobilistico che vende più auto in assoluto, ed oggi vi parleremo del suo brand di lusso. Ecco i dettagli.

Il marchio Toyota è al top delle vendite mondiali sul fronte del mercato automotive, con un dominio assoluto grazie ad 11,5 milioni di veicoli venduti nel 2023 come gruppo. Questi dati testimoniano che la crisi dei microchip è stata messa da parte, anche se non è comunque un momento facile per altri motivi. La casa del Sol Levante è stata colpita, infatti, da una sorta di scandalo sul fronte del diesel, con alcuni risultati di vari test che sarebbero stati manipolati. Per questo, è stata sospesa la vendita di ben 10 modelli, con la situazione che potrebbe risolversi nelle prossime settimane.

La Toyota è dunque un gigante delle quattro ruote, che però non vuole omologarsi alla massa. Il presidente Akio Toyoda vuole continuare a spingere sui motori termici, ed ha annunciato nuovi investimenti importanti in tal senso. Secondo lui, l’elettrico non supererà mai la quota di mercato del 30%, con il restante 70 che sarà riservato a veicoli dotati di motori a combustione ed ibridi.

Tuttavia, lo sviluppo di qualche modello elettrico è già partito e ne vedremo alcuni già nei prossimi mesi, ma oggi andremo ad affrontare un argomento ben più dettagliato. Come Honda e Nissan, grandi rivali sul mercato giapponese, anche la Toyota conta su un brand premium, che nel corso di pochi anni ha ottenuto un successo enorme. Andiamo a vedere di quale si tratta e come si è diffuso, sino a dominare la scena nel suo segmento.

Toyota, ecco qual è il suo marchio premium

La Toyota è un colosso automobilistico, che al suo interno contiene un gran quantitativo di case. Tra di esse, figura anche il brand di lusso Lexus, che è membra di questo marchio dal lontano 1989. L’obiettivo, come dice la stessa dicitura premium, era quello di realizzare veicoli di alta qualità, inizialmente per gli Stati Uniti. In questo paese, la sfida è stata lanciata ad Acura, brand di lusso della Honda, ed Infiniti, che invece sfida è schiarata in questa fascia alta dalla Nissan. In seguito, è partita anche la sfida a Mercedes, BMW ed Audi.

I punti di forza della Lexus sono sempre stati la grande qualità dei veicoli sul fronte degli interni e del look esteriore, uniti alla grande affidabilità, che contraddistingue da sempre il gruppo Toyota. Come detto, in una fase iniziale questo brand era impiegato solamente negli Stati Uniti d’America, ma sin dai primi anni Duemila si è espanso a tutto il mondo, anche in Giappone, dove si è imposto subito come punto di riferimento.

Va detto che il successo ottenuto dalla Lexus è stato incredibile, dal momento che è stata fondata solamente nel 1989, appena 35 anni fa, e la crescita è costante. Le vendite di casa Lexus rappresentano una fetta importante di quelle generali del brand principale, e presto arriveranno anche le prime auto ad emissioni zero. Di certo, il futuro sarà di grande successo per il marchio di lusso.