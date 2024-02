Ferrari, nuova mossa rivoluzionaria: le supercar del futuro cambieranno del tutto

La Ferrari è pronta per introdurre l’ennesima innovazione, che vuole cambiare il settore delle quattro ruote. Ecco tutti i dettagli.

Il 2024 è iniziato alla grande per la Ferrari, con i dati ufficiali sull’anno che si è da poco concluso che sono stati salutati da grandi festeggiamenti. Per la prima volta nella sua storia, la casa di Maranello ha sfondato il muro del miliardo di euro di utile netto, facendo un passo in avanti del 34% rispetto allo scorso anno. Si tratta di un risultato strepitoso, che testimonia il grande stato di forma di questa azienda, che con il prodotto non ha rivali.

La Ferrari svelerà due nuove auto quest’anno, le eredi della 812 Superfast e della LaFerrari, vetture eccezionali, ma molto differenti tra di loro, in attesa che a fine 2025 debutti anche la prima Rossa full electric. Nel frattempo, a Maranello stanno già guardando oltre, puntando ad una novità incredibile per i modelli del futuro, che cambierà per sempre l’abitacolo.

Ferrari, scopriamo la grande novità sui sedili

La Ferrari è uno dei marchi che più ama innovare, ed è per questo che spesso porta grandi novità sui suoi prodotti stradali. Secondo quanto emerso, il Cavallino ha depositato un brevetto utile per la progettazione del sedile mobile per il conducente. In sostanza, sarà possibile spostare il sedile ed i comandi a disposizione a bordo della vettura, ed ora andremo a vedere come ciò avviene nel dettaglio.

Colui che è ai comandi si potrà spostare liberamente da dentro l’abitacolo, come se si trovasse in una stanza e non certo al volante di una supercar da almeno 800 cavalli. In questo modo, si potrà godere un nuovo modo di guidare, con una cabina che può essere configurata e personalizzata a proprio piacimento. Uno dei vantaggi principali potrebbe essere quello di guidare con il sedile a sinistra anche in paesi come quelli anglosassoni, dove, di norma, il guidatore è a destra.

Nel caso in cui si affitti un’auto di lusso in queste zone del mondo, colui che siede al volante potrà spostare il proprio sedile, in modo da favorire la guida del mezzo dove meglio crede. Inoltre, può essere molto utile in caso di lezioni di guida o cose di questo tipo, con la Ferrari che ha pensato proprio a tutto per migliorare i comfort dei propri clienti.

Il sistema verrebbe controllato da una serie di cavi, che andrebbero a gestire lo sterzo, la frenata ed anche la frizione. Si tratta di un approccio molto simile a quello che è stato già adottato dalla Tesla con il mostruoso Cybertruck, ma per il momento non sono stati dati maggiori dettagli su questa relazione.

A Maranello si innova in tanti modi differenti, dal momento che si sta studiando anche un metodo per controllare la vettura tramite joystick al posto del volante, come in un vero e proprio videogioco. Insomma, i tempi stanno cambiando e ciò è valido anche per un marchio che ha un DNA ben definito, ma che fa dell’innovazione, della ricerca, e dello sviluppo i suoi punti di forza.