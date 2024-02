Alfa Romeo, quanto costerà il nuovo SUV Milano? Cifra eccezionale

L’Alfa Romeo Milano sta per essere svelata, e finalmente emergono dettagli più precisi sul suo prezzo. Sarà la più economica della gamma.

Sale l’attesa per la nuova creatura di casa Alfa Romeo, vale a dire il SUV di Segmento B che si chiamerà Milano. Poche settimane fa sono state svelate le sue prime immagini durante alcuni test, con la presentazione che è fissata per il prossimo 10 aprile. Così come per la Lancia Ypsilon, anche la Milano sarà il primo modello ad emissioni zero della casa di Arese, anche se a vostra disposizione ci sarà anche la versione ibrida a benzina.

L’obiettivo è quello di realizzare un SUV che però abbia al suo interno un’anima sportiva, e non è un caso che il team che la stia sviluppando sia il medesimo che si è occupato della 4C, ma anche della 8C, di Giulia e Stelvio Quadrifoglio e della nuova supercar svelata ad agosto scorso, la 33 Stradale. In molti si chiedono quanto potrà costare la nuova Alfa Romeo, ed ora emergono notizie importanti in tal senso. La cifra è molto conveniente.

Alfa Romeo, ecco quanto costerà il SUV Milano

Il marchio Alfa Romeo è un brand premium del gruppo Stellantis, il che significa che i suoi modelli non sono mai troppo economico. Con il B-SUV Milano però, questa tendenza potrebbe cambiare. almeno secondo le prime indiscrezioni che stanno circolando. In base a quanto riportato su “Autoblog.it“, la Milano dovrebbe partire da un prezzo di 27.000 euro, ovviamente nella sua versione standard.

Le consegne dovrebbero scattare alla fine della prossima estate, per un modello che verrà lanciato con un powertrain da 156 cavalli di potenza massima e 400 km di autonomia, garantiti da una batteria da 54 kWh, con l’Alfa Romeo Milano che condividerà queste specifiche tecniche con la Lancia Ypsilon e la Fiat 600e. Presto avremo nuovi dettagli su di lei.