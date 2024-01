Truffa Hamilton, la nuova trovata che sconvolge i tifosi: ecco cosa è successo

Lewis Hamilton cerca il riscatto dopo due stagioni difficili, ma quanto accaduto in Brasile ha del paradossale. Ecco tutti i dettagli.

La carriera di Lewis Hamilton lo ha visto primeggiare per la quasi totalità della sua durata, ma nel corso dell’ultimo biennio, pare essere entrata in fase calante. Il sette volte iridato non vince una gara dal 5 di dicembre del 2021, ovvero oltre due anni fa, praticamente un digiuno simile a quello di Marc Marquez in MotoGP. La gran parte delle colpe sono ovviamente da attribuire alla Mercedes, che non è più stata in grado di costruire un’auto all’altezza da quando in F1 ha fatto il proprio debutto il nuovo regolamento.

Con l’effetto suolo, la Red Bull ha fatto una differenza enorme, permettendo a Max Verstappen di vincere ben 34 gare in sole due stagioni, lasciando i rivali a leccare le briciole. Hamilton, che ha da poche settimane compiuto 39 anni, si sente ancora un leone, ed ha rinnovato il contratto con il team di Brackley sino alla fine del 2025, nella speranza che Toto Wolff e soci riescano a mettergli tra le mani una monoposto di livello. Nel frattempo, dal Brasile è arrivata una notizia che vede protagonista il britannco che ha del clamoroso.

Hamilton, ecco cosa è successo in Brasile

San Paolo del Brasile è la città che ospita il Gran Premio di questo paese da tantissimi anni, sullo splendido impianto di Interlagos, che da sempre ci regala gare spettacolari. Da queste parti, Lewis Hamilton si è imposto nel 2016, nel 2018 e nel 2021, in quest’ultimo caso dopo una rimonta clamorosa, culminata con il sorpasso su Max Verstappen a pochi giri dalla fine.

In Brasile, Sir Lewis è un vero e proprio idolo, e molti tifosi lo considerano una sorta di erede naturale di Ayrton Senna, al quale mito lui si è sempre ispirato. Tuttavia, sarà poco felice nello scoprire che un suo tifoso ha tentato una truffa fingendosi il sette volte campione del mondo, un episodio reso possibile dalla dannosa presenza dell’intelligenza artificiale.

Il quotidiano locale “Metropoles” ha riportato la notizia, con la donna, che si chiama Valdemira Aparecida, che per fortuna è riuscita a sventare la minaccia. Il malvivente ha infatti creato un profilo fake sui social network, al quale la protagonista, in negativo, della vicenda, ha inviato un messaggio privato. Valdemira ha pensato che si trattasse del vero asso britannico, che gli ha risposto quasi subito, facendo nascere una conversazione, come quella che c’è di solito tra due persone che si stanno conoscendo.

A quel punto, l’interlocutore ha risposto con un messaggio vocale, con la voce che era praticamente identica a quella di Hamilton, essendo stata creata con l’intelligenza artificiale. L’uomo ha chiesto alla donna di acquistare una tessera del suo fan club al prezzo di 1.500 dollari americani, ed è a quel punto che la tifosa del sette volte campione del mondo ha iniziato a capire che ci potesse essere qualcosa di sospetto.

In seguito, sono partite le indagini ed è subito venuto fuori che si trattava di un tentativo di truffa da parte di un malvivente, sulle cui tracce si è ora messa la polizia locale. Di certo, bastava un minimo di attenzione per capire che si trattava di un finto Sir Lewis, dal momento che quel profilo presentava pochi followers e nemmeno un post sulla propra bacheca.