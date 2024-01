Ferrari, Leclerc stabilisce un pazzesco “record”: non era mai successo

Charles Leclerc ha stabilito un nuovo record tramite il rinnovo di contratto con la Ferrari, ottenendo un primato che non si era mai visto.

Dopo un lungo tira e molla, è arrivata la notizia che tutti i tifosi della Ferrari stavano aspettando. Charles Leclerc ha rinnovato il contratto con il Cavallino firmando un accordo pluriennale, e non è stato specificato sino a qualche anno sarà vestito di rosso. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, si tratterebbe di un biennale, con validità sino alla fine del 2026, ma altre fonti parlano di un accordo che potrebbe essere valido sino al termine del 2029.

Se così fosse, potremmo parlare di un Charles a vita in Ferrari, che ha giurato amore eterno alla Scuderia modenese, nella speranza che essa possa finalmente fornirgli il mezzo giusto per mettere le mani sul titolo mondiale. Il 2024 non parte sotto i migliori auspici, dal momento che tutti si aspettano un ampio margine da parte della Red Bull, anche se a Maranello si respira un’aria di ottimismo.

Per quanto riguarda i contratti, dunque, almeno sino al termine del 2026 Leclerc vestirà la tuta del Cavallino, mentre pare essere più delicata la situazione che riguarda Carlos Sainz. Lo spagnolo dovrebbe restare sicuramente nel 2025, ma si parla anche di un possibile biennale che lo porterebbe a guidare per la Ferrari anche in vista del 2026, con l’ipotesi Audi che però stuzzica e non poco.

Con la casa di Ingolstadt, suo padre ha da anni un gran rapporto, ed ha appena conquistato la sua quarta vittoria alla Dakar proprio al volante della RS Q E-Tron, l’auto a trazione elettrica che proprio quest’anno dice addio alle competizioni. Il due volte campione del mondo rally potrebbe essere fondamentale in tal senso, per una situazione che prima o poi dovrà sbloccarsi.

Leclerc, ecco perché il suo record è un pezzo di storia

Con ogni rispetto per Carlos Sainz, è logico che tutte le attenzioni del momento siano su Charles Leclerc, che ha deciso di legarsi alla Ferrari per altri anni. Di certo, dopo le prime due splendide vittorie del 2019, arrivate a Spa-Francorchamps ed a Monza, in pochi si aspettavano che quasi cinque anni dopo il monegasco sarebbe arrivato solo a cinque successi, senza mai realmente giocarsi un titolo mondiale.

Il fatto che dopo anni così difficili abbia deciso di scommettere ancora sul Cavallino fa capire quanto sia forte il suo amore per la Ferrari, e questo rinnovo gli garantisce anche un piccolo record. Infatti, nel suo contratto non pare esserci scadenza, e sarebbe la prima volta che questo accade nella storia della casa di Maranello. Come detto, si tratta di un contratto pluriennale, ed ufficialmente non c’è una data in cui il legame tra il monegasco e la Rossa andrà a terminare.

Sulle colonne de “Il Resto del Carlino“, il giornalista Leo Turrini ha scritto: “Mai, almeno nella storia recente del Cavallino, era stata annunciata l’estensione di un contratto pluriennale senza comunicarne una data di scadenza. Il sottinteso è logico, e la durata dell’accordo è subordinata a condizioni da verificare. Charles correrà per la Ferrari nel 2025 e nel 2026, perché sarebbe folle prolungare il contratto ignorando la stagione in cui arriveranno le regole nuove. Dopo quella data, con ogni probabilità, non dipenderà più da lui o da Vasseur, ma dai risultati. La trovo una buona notizia, ma del doman (remoto) non v’è certezza“.

Dunque, Leclerc ha deciso di scommettere sulla Ferrari per il suo futuro, e se avrà fatto bene o male ce lo dirà solamente il tempo. Ciò su cui non ci sono dubbi è il senso di appartenenza che si è sviluppato in lui in tutte queste stagioni, pur essendo state esse molto complicate. La speranza è che, finalmente, possa portare a casa il sogno che tanto insegue.