Leclerc, quanto guadagnerà con il nuovo contratto? Cifre pazzesche

Charles Leclerc ha appena rinnovato il contratto con la Ferrari, e pare che dietro ci sia un notevole aumento di stipendio. Ecco i dettagli.

Si avvicina il via del mondiale di F1 targato 2024, ed alle prime prove libere del Gran Premio del Bahrain, previste per il 29 di febbraio, manca un mese esatto. La Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura il 13 del mese, ed è lecito attendersi che in questi giorni venga comunicato il nome della monoposto. Al momento, tutti la identificano con la numerazione di progetto, che corrisponde a 676, ma presto ne sapremo di più sull’arma che Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno portare a lottare per il mondiale.

Ovviamente, non dipende solo da loro, dal momento che il tandem composto da Max Verstappen e dalla Red Bull pare avere decisamente una marcia in più, ed è stato in grado di fare una netta differenza da quando in F1 è tornato l’effetto suolo. Adrian Newey ha messo in pista delle opere d’arte in questo ultimo biennio, e considerando che anche nel 2024 e nel 2025 i regolamenti resteranno gli stessi, è difficile pensare che le cose possano cambiare in positivo per i rivali.

La Ferrari sta però lavorando in silenzio sulla nuova auto, sulla quale sono iniziate le procedure di stickering, ovvero quelle dell’inserimento di sponsor e loghi sulla livrea. La notizia della settimana è stata il rinnovo di Leclerc con il Cavallino, che era ormai nell’aria da tempo, ma che ora è ufficiale. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quelle che sono le cifre che porterà a casa il monegasco.

Leclerc, ecco quanto aumenterà il suo stipendio

C’è un vero e proprio mistero attorno a quella che è la durata del rinnovo di contratto di Charles Leclerc. Infatti, il monegasco avrebbe firmato con la Ferrari un accordo pluriennale, ma per la prima volta nella storia del Cavallino, non è stata resa nota la data di scadenza. La stessa cosa, poche ore dopo, è accaduta anche in casa McLaren, che ha prolungato la collaborazione con Lando Norris, senza far sapere il momento in cui questo nuovo legame andrà a concludersi.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, si tratterebbe di un accordo quinquennale, con uno stipendio che nel 2029 arriverebbe alla bellezza di 50 milioni di euro, più del doppio rispetto a ciò che percepisce al giorno d’oggi. Chiaramente, con lo scarso potenziale che la Ferrari ha in mano oggi dal punto di vista tecnico, serviva un notevole esborso economico per convincere il talento monegasco a rimanere, e c’è da dire che la Scuderia modenese non ha badato a spese.

Inoltre, Leclerc andrà ad eguagliare gli anni in Ferrari di Michael Schumacher se dovesse restare sino al 2029, dal momento che anche il Kaiser di Kerpen fu impegnato per ben 11 campionati tra il 1996 ed il 2006, prima di optare per il primo ritiro. La speranza è che la seconda parte dell’avventura in rosso del monegasco sia più fortunata della prima, e che questo agognato titolo mondiale, prima o poi, possa tornare dalle nostre parti.