Alfa Romeo, giù la maschera: si mostra finalmente il SUV Milano

L’Alfa Romeo si avvicina al lancio del nuovo SUV Milano, che per la prima volta viene messo in mostra. Ecco le sue splendide forme.

In un momento complesso per il mercato dell’auto, c’è anche chi può sorridere per i risultati che sta ottenendo. In tal senso, stiamo facendo riferimento all’Alfa Romeo, che nel 2023 ha proseguito il suo trend di crescita, aumentando le vendite del 30%, grazie al dominio assoluto del SUV Tonale. La casa di Arese ha svelato questo modello, il primo ibrido della sua storia, ormai quasi due anni fa, ed in poco tempo è stato in grado di trascinare in alto i profitti.

Visto il suo grande successo, l’Alfa Romeo ha deciso di perseguire la strada dei SUV, e tra oggi ed il 2027 ne arriveranno ben tre. La prima sarà la prima elettrica della storia, vale a dire il SUV Milano che verrà svelato ad aprile, che sarà disponibile anche in versione ibrida a benzina. Nel 2025 toccherà alla berlina Giulia, ma poi sarà la volta di altri due mostri della strada, che puntano ad obiettivi differenti su mercati differenti.

Infatti, prima toccherà alla nuova Stelvio, attesa per il 2026, che vedrà una completa rivoluzione del suo frontale, oltre a diventare full electri come la Giulia. Nel 2027 arriverà un E-SUV pensato per gli USA e per la Cina, che punterà su dimensioni ben più grandi rispetto ai crossover che abbiamo visto sino ad oggi. Tuttavia, l’attenzione è ora rivola alla Milano, di cui sono state svelate le prime immagini.

Alfa Romeo, ecco le prime immagini del SUV Milano

Dopo tanta attesa, sono state diramate le prime foto dell’Alfa Romeo Milano, che verrà svelata il prossimo 10 di aprile. Si tratta del nuovo SUV di Segmento B del marchio del Biscione, che sarà anche la prima auto full electric della storia di questo costruttore. Presso il centro sperimentale di Balocco sta andando in scena l’ultima fase di test di questo crossover, con la volontà di migliorarne sino all’ultimo l’handling e la dinamica di guida, in modo da farla diventare una vera sportiva con altezza da terra rialzata, ma dalle dimensioni compatte.

Insomma, dentro a questa vettura c’è davvero tutto, anche se il suo design completo non è ancora stato svelato. Infatti, a dominare la scena c’è ancora la livrea camouflage, con una scriitta sulle fiancate “Are you ready?“, che non fa altro che aumentare l’hype attorno al nuovo B-SUV. Il modello di lancio sarà full electric con 156 cavalli di potenza massima, assieme ad una batteria da 54 kWh che garantirà 400 km di autonomia.

In seguito però, arriverà anche la Quadrifoglio da 240 cavalli, che verosimilmente monterà lo stesso powertrain della Lancia Ypsilon HF che arriverà il prossimo anno. Per il momento, non ci sono ufficialità sui prezzi, ma si parla di circa 30.000 euro di partenza, con ogni probabilità che questo sia il prezzo riservato da Alfa Romeo alla versione ibrida a benzina. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, vedete la vettura in azione.