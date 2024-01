Ferrari, c’è un nuovo bolide pazzesco: la potenza è fuori dal comune

La Ferrari è solita regalare dei gioielli eccezionali, ma c’è anche qualcuno che si diverte ad elaborarli. Vediamo cosa è accaduto alla F8.

Il marchio Ferrari è considerato un mito assoluto per il mondo delle quattro ruote, con dei veri e propri capolavori di ingegneria che continuano ad uscire ogni anno dalle fabbriche di Maranello. Dopo un’ottima annata che si è appena conclusa sul fronte delle vendite, gli uomini del Cavallino già guardano alle uscite del 2024, con due nuovi modelli che sono pronti per prendersi la scena.

Stiamo parlando di due eredi di gioielli assoluti, vale a dire della 812 Superfast e della LaFerrari. La prima avrà ancora un motore V12, mentre la seconda diventerà la nuova hypercar di punta. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata anche ad un’altra aggiunta che riguarda il marchio Ferrari, e che è pronta per dare uno spettacolo assoluto. Ecco cosa sta per fare il proprio esordio.

Ferrari, ecco il tuning della F8 by Mansory

Come se non bastasse la potenza ed il look delle Ferrari realizzate a Maranello, c’è sempre qualcuno che si diverte nel renderle ancor più estreme. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, viene mostrato il pazzesco tuning della F8XX Spider realizzato da Mansory, che si è davvero superato con questo nuovo lavoro. La vettura di base è la F8, ma qui si è raggiunto un livello superiore grazie all’opera di questo preparatore.

La carrozzeria è stata resa ancor più estrema con un tuning eccezionale, con un grande utilizzo della fibra di carbonio utile per ridurne al massimo il peso. L’estetica diventa così molto più aggressiva, con la parte anteriore che è cambiata del tutto. Anche i meno esperti, infatti, noteranno l’aggiunta di un paraurti del tutto diverso sia nelle dimensioni che nel disegno, il tutto rivolto ad una spasmodica ricerca del carico aerodinamico.

Nuovo anche lo spoiler che è stato aggiunto sulla parte posteriore, così come le prese d’aria laterali ed anche le lame laterali che enfatizzano ancor di più un design da urlo. In sostanza, su questa Ferrari sono stati inseguiti gli obiettivi volti alla riduzione del peso ed alla ricerca di downforce, in modo da aumentare ancor di più le prestazioni nelle fasi di frenata e della percorrenza delle curve.

All’interno della vettura l’arancione è il colore che domina la scena, con una tappezzeria in pelle che è ricoperta da questa colorazione, così come il cockpit, la console centrale ed i sedili. Splendidi i dettagli dominati dal tricolore e dal logo del famoso tuner, che completano quella che è una vera e propria opera d’arte, che anche voi oggi potrete ammirare.

Per quello che riguarda il motore, la potenza massima è stata portata ad 880 cavalli, con 354 km/h di velocità massima. La coppia tocca i 960 Nm con il V8 da 3,9 litri che è stato evoluto per portarlo a questi nuovi standard di performance. Lo scatto tra 0 e 100 km/h si riduce ed ora richiede appena 2,6 secondi per essere completato. Per il momento, il prezzo di questo pacchetto non è stato rivelato.