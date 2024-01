Tesla, occasione d’oro per i clienti: ora può essere vostra a pochi soldi

La Tesla è ormai ben nota per il taglio dei prezzi dei suoi modelli, ed ora emerge un’occasione clamorosa. Ecco tutti i dettagli.

Il mercato delle auto elettriche fa fatica a decollare, e per la Tesla il 2023 non è stato di certo il migliore anno della propria storia. Infatti, la compagnia di Elon Musk è stata superata dalla BYD, costruttore cinese, che ora è la nuova regina delle vendite di veicoli ad emissioni zero. La crisi che ha colpito il mondo delle quattro ruote ha riguardato anche la casa texana, che deve cercare di reagire in fretta.

Il 2022 era stato un anno già molto negativo, con la Tesla che ha provato a reagire tagliando i prezzi dei suoi modelli. L’obiettivo di Musk è da sempre quello di far sì che i prezzi delle EV possano costare di meno, ed è per questo che si sta pensando ad un modello del tutto nuovo, la Model 2, che arriverà sul mercato nel 2025 e che costerà sui 25.000 euro.

Questa vettura sarà prodotta in Europa, nella Gigafactory di Berlino, ed è destinata a diventare la nuova frontiera dei veicoli ad emissioni zero. Nel frattempo, la casa statunitense ha attuato un nuovo ritocco verso il basso dei listini, con un modello che può essere vostro ad una cifra davvero molto conveniente. Andiamo a vedere di quale si tratta nel dettaglio, in quella che è una vera e propria occasione d’oro.

Tesla, la Model Y può essere vostra con l’Ecobonus

Il taglio dei prezzi che la Tesla ha iniziato ormai un anno fa prosegue, e con l’avvento del 2024 la musica non è cambiata. Infatti, la compagnia di Elon Musk ha ridotto il costo di acquisto della Model Y, che ora è scesa a 42.690 euro. Per l’auto elettrica più venduta in Europa si tratta di un risultato di grandissimo rilievo, che permetterà a chi vuole provare una EV di farlo a prezzi contenuti.

Tuttavia, la notizia positiva non è solo questa, ma il fatto che ora sarà possibile acquistarla tramite l’Ecobonus che entrerà presto in vigore. Infatti, per permettere ad un’auto di far parte della lista di quelle che sono acquistabili con gli sconti, il suo prezzo non deve essere superiore ai 35.000 euro più IVA, vale a dire un massimo di 42.700 euro. In sostanza, la Model Y ci rientra per appena 10 euro, ed è ovvio che tutto sia stato calcolato nel dettaglio, per permettere al SUV alimentato a batteria di essere ancor più economico.

Ricordiamo che la Model Y è, ad oggi, l’unica Tesla che viene costruita in Europa, per la precisione nella Gigafactory di Berlino, quella che ospiterà presto la costruzione della Model 2.

La velocità massima tocca i 250 km/h, con 533 km di autonomia massima per quella più accessoriata e predisposta alle lunghe tratte. Si tratta davvero di un affare, che vi permetterà di poter acquistare una delle EV più richieste al mondo a meno di 30.000 euro, con il prezzo preciso che ovviamente viene valutato di caso in caso. Non esitate ad informarvi.