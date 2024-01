Alfa Romeo, il nuovo SUV terrorizza le rivali: autonomia e potenza da record

L’Alfa Romeo vuole fare le cose sul serio, ed un nuovo SUV è in arriivo per sfidare le regine straniere. Ecco tutti i dettagli su di lei.

Il 2024 è un anno importante in casa Alfa Romeo, dal momento che nel mese di aprile verranno tolti i veli al B-SUV Milano, ovvero alla prima auto full electric della casa di Arese. Da tantissimo tempo si parla di questo modello, che avrà diverse versioni anche dotate di motore termico a benzina, e c’è anche l’attesa per quella più potente, ovvero la Quadrifoglio, che dovrebbe debuttare nel 2025. Di certo, si tratta di un modello fondamentale per il Biscione, che punta a conquistare nuovi mercati.

Dopo il successo del SUV Tonale, che nel corso di questi ultimi due anni ha fatto le fortune del brand premium del gruppo Stellantis, l’Alfa Romeo ha deciso di puntare su un nuovo crossover, che nascerà su una nuova piattaforma e che battezzerà le emissioni zero. Nel frattempo, si pensa già ad un modello futuro full electric, che vuole sfidare la concorrenza all’estero.

Alfa Romeo, ecco tutti i dettagli sul nuovo E-SUV

Detto del debutto elettrico che l’Alfa Romeo sta per fare, è bene concentrarci su quello che è il futuro del marchio del Biscione, che nei prossimi tempi svelerà un modello all’anno, cosa che non accadeva dai tempi d’oro del vecchio secolo. Nel 2025 farà il proprio esordio la nuova Giulia, che diventerà una Hatchback e che sarà disponibile solamente in full electric, senza dare al cliente la possibilità di optare per la versione ibrida a benzina.

La stessa cosa succederà l’anno dopo con la nuova generazione della Stelvio, che andrà a rinnovarsi parecchio anche nel design, con un frontale che dovrebbe essere del tutto rivoluzionato. Tuttavia, la vera novità è attesa per il 2027, quando ci sarà l’avvento del nuovo E-SUV di cui si parla da qualche mese. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha parlato chiaro, affermando che con questo modello c’è l’obiettivo di conquistare nuovi mercati, come quello degli Stati Uniti d’America e la Cina, dove sin qui non si è brillato.

Si tratterebbe di un SUV top di gamma, con l’obiettivo di lanciare il guanto di sfida soprattutto alle tedesche, come BMW e Mercedes. Secondo ciò che emerge, la nuova Alfa Romeo avrà un’autonomia massima di ben 800 km grazie all’architettura ad 800 Volt, e sarà costruita sulla nuova piattaforma STLA Large, che Stellantis ha svelato proprio in queste ultime ore. La batteria dovrebbe avere una capacità compresa tra gli 85 ed i 115 kWh, cosa che le garantirà di raggiungere distanze notevoli tra una carica e l’altra, praticamente a livello dei motori termici.

Inoltre, ci sono anche notizie importanti sul fronte delle prestazioni, visto che lo scatto tra 0 e 100 km/h dovrebbe essere coperto in appena 2 secondi. Ovviamente, questo è un dato relativo alle versioni più spinte, ma che fa capire quello che è il potenziale dell’elettrico, tecnologia ancora non ben vista, ma che in chiave futura può prendere piede. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, avrete un assaggio delle sue forme tramite un bel render.