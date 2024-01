Porsche, arriva il mostruoso SUV elettrico: potenza da far spavento

La Porsche è pronta per svelare in forma ufficiale la nuova Macan, che sarà al 100% ad emissioni zero. Andiamo a scoprirla nei suoi dettagli.

Oggi vi parleremo del nuovo gioiello che sta per arrivare da casa Porsche, vale a dire un SUV elettrico che farà parlare molto di sé. La casa di Weissach ha deciso di puntare tutto sulle emissioni zero, nonostante le gravi difficoltà del gruppo Volkswagen di cui fa parte, che hanno portato la stessa VW ad abbassare i prezzi della gamma ID. per cercare di renderla più popolare.

Per quello che riguarda la Porsche, tuttavia, i dati sull’elettrico non sono così negativi, con la sportiva Macan che fa segnare degli ottimi dati. A questo punto, andiamo a scoprire nel dettaglio il nuovo SUV Macan, che si va a rinnovare profondamente nel design, ma che offre il cambiamento maggiore sotto al cofano. Di certo, per i puristi delle quattro ruote non mancano le cattive notizie.

Porsche, tutto sulla nuova Macan elettrica

Ci sono voluti mesi di teaser e di attese, ma finalmente ci siamo. Il 25 di gennaio verrà svelata al mondo la nuova Porsche Macan elettrica, con questo modello che è arrivato alla sua seconda generazione. La casa di Weissach ha finalmente annunciato la data di lancio di questo gioiello ma non sono stati dati ulteriori dettagli né sul luogo né sull’orario dell’unveiling ufficiale.

Secondo quanto emerso, almeno in Europa verrà venduta solo con la versione full electric, dal momento che non sarebbe conforme, con il motore termico, alle normative sulla sicurezza informatica che saranno applicate dall’Unione Europea entro la fine del 2024. Questo problema non riguarderebbe solamente la Macan, ma anche tutte le altre supercar del marchio tedesco, che pare infatti intenzionato a sospendere tutte le vendite di auto non elettriche sul Vecchio Continente.

C’è però da dire che la Macan in versione full electric promette di essere un uragano sul fronte prestazionale, visto che il powertrain avrà una potenza massima di 603 cavalli, con ben 1.003 Nm di coppia. Si tratterà della prima Porsche in assoluto a montare l’hardware della Premium Platform Electric, sviluppato assieme alla cugina Audi, che lo venderà sulla Q6 E-Tron e Q6 E-Tron Sportback. Dunque, la collaborazione tra questi due marchi prosegue, ed i risultati sono notevoli.

Il SUV Macan sarà ovviamente dotato di trazione integrale, con doppio motore anteriore e posteriore, così come le Audi sopracitate. Sarà presente anche un differenziale anti-bloccaggio elettronico al posteriore, un pacco batterie da 100 kWh con una potenza di ricarica massima che toccherà i 270 kW. Per il momento però, non abbiamo dati ufficiali che riguardano la sua autonomia o le performance.

Inoltre, ci sarà da aspettare anche per ciò che riguarda il prezzo, ma è logico aspettarsi cifre molto alte. Di certo, i fan di questo modello potrebbero storcere il naso sapendo che non sarà più disponibile la versione con motore termico, ma ormai la strada è segnata. A questo punto, per tutti gli altri dettagli relativi alla nuova Macan vi rimandiamo alla prossima settimana, quando il gioiello verrà finalmente svelato.