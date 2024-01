Vuoi lavorare in Lamborghini? Adesso hai un’occasione d’oro, via alle assunzioni

Il marchio Lamborghini è uno dei più amati in assoluto, ed ora avrete la possibilità di lavorare con loro. Ecco cosa viene richiesto.

In Italia abbiamo un settore automotive davvero molto ben sviluppato, con alcuni marchi che sono famosi in tutto il mondo per la bellezza delle supercar che mettono a disposizione. Oltre alla Ferrari, un posto di assoluto vertice lo ricopre anche la Lamborghini, marchio con sede a Sant’Agata Bolognese e che nel tempo ci ha abituato a dei gioielli strepitosi. Il 2024 sarà l’anno della nascita dell’erede della Huracan, che verrà svelata tra qualche mese, per poi arrivare nelle concessionarie a partire dal prossimo anno.

La casa italiana ha però comunicato una notizia difficile da accettare per gli appassionati, dal momento che la nuova vettura dirà addio al motore V10 facendo spazio al V8. Le nuove supercar del marchio emiliano, per chi non lo sapesse, saranno tutte Plug-In Hybrid, come già accaduto per la Revuelto svelata lo scorso anno, che ha preso il posto dell’amatissima Aventador. La mobilità sostenibile si sta facendo largo anche all’interno di chi produce da sempre supercar, con l’elettrico che è ormai dietro l’angolo.

Infatti, la Lamborghini sta progettando la prima auto di serie ad emissioni zero della sua storia, e per produrla al meglio, è in atto un investimento da centinaia di milioni di euro. Un progetto davvero ambizioso è stato appena svelato alla Regione Emilia-Romagna, e moltissimi appassionati avranno la possibilità di lavorare alla casa del Toro. Ecco tutti i dettagli sul nuovo programma.

Lamborghini, via a ben 500 assunzioni

La Lamborghini ha appena svelato un progetto di sviluppo che è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna, e che guarda dritto alla mobilità del futuro. Sono in arrivo ben 500 assunzioni per lavorare alla prima auto elettrica del marchio, che sarà una Gran Turismo 2+2 che dovrebbe arrivare entro 4 anni. Ricordiamo che la casa di Sant’Agata Bolognese ha già realizzato una full electric, vale a dire il SUV Lanzador, che però resta una Concept Car utile per le progettazioni future e che non sarà mai di serie.

Tramite il grande investimento che verrà fatto si vuole costruire un centro di ricerca ad hoc per studiare le nuove tecnologie inerenti alle auto elettriche, oltre che ampliare gli impianti di produzione. Tantissimi nuovi posti di lavoro verranno creati per inseguire il sogno di questo progetto, e siamo certi che in moltissimi punteranno ad ottenere un posto in questo grande gruppo.

La Lamborghini sta entrando in una nuova fase della sua storia, con l’elettrico che vuole farla da padrone. A questo punto, non ci resta altro da fare se non attendere che le assunzioni vengano iniziate e vi avvisiamo che ci sono tantissime posizioni aperte, che però verranno chiarite a breve. L’occasione è davvero ghiotta per gli appassionati di motori, anche dal punto di vista storico. Infatti, c’è la possibilità di entrare a far parte del team che costruirà la prima Lambo alimentata a batteria, e che piaccia o meno, si tratterà comunque di un evento da ricordare.