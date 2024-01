Alfa Romeo, c’è un problema per la Giulia: ecco a cosa devi fare attenzione

L’Alfa Romeo Giulia è stata tra le protagoniste del rilancio del Biscione, ma ora emerge un guaio non da poco. Ecco cosa è emerso.

Il marchio Alfa Romeo ha concluso il 2023 con risultati molto soddisfacenti, con una crescita netta sul fronte delle vendite in tutta Europa. Paesi come la Germania e la Grecia hanno mostrato i maggiori passi in avanti, con il SUV Tonale che sta dominando la scena, contribuendo alla definitiva rinascita del brand premium del gruppo Stellantis. Il 2024, inoltre, porterà alla luce un nuovo B-SUV, ovvero il Milano, che verrà svelato nel mese di aprile.

Si tratterà di una vettura che entrerà nella storia comunque vada, dal momento che sarà la prima Alfa Romeo elettrica della storia, pur essendo disponibile anche nella versione termica ibrida. A questo punto però, è bene andare a parlare anche di una notizia meno positiva e che proviene dagli Stati Uniti d’America, con la Giulia come protagonista. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio.

Alfa Romeo, svelato il problema della Giulia

Sul sito web “Motorbox.com“, è stato riportato il caso di un possibile problema tecnico, che di certo non può lasciar tranquilli i proprietari di un’auto molto amata. Infatti, l’Alfa Romeo Giulia potrebbe avere un problema alla pompa di benzina, anche se non parliamo di un difetto che riguarda tutti i modelli in circolazione. Infatti, si tratterebbe di alcuni esemplari prodotti nel biennio 2017-2018, e prodotti per il mercato statunitense.

La Nationa Highway Traffic Safety Board, abbreviata in NHTSB, si starebbe occupando di un’analisi relativa a 12 malfunzionamenti segnalati dai clienti che sono relativi alla pompa del carburante. In particolare, il guaio riguarda la Giulia spinta dal motore 2,0 litri spinta da V6 biturbo a benzina, ma anche il 2,9 litri della versione Quadrifoglio, che è dotata di una potenza massima di ben 510 cavalli, un vero e proprio missile su quattro ruote.

Il guasto sarebbe legato ad un improvviso abbassamento della pressione di alimentazione che causa perdite di potenze o anche lo spegnimento del motore. Secondo quanto emerge, questo problema avrebbe causato solo un lieve infortunio, ma è chiaro che andrebbe analizzato per bene il motivo di tutto questo per cercare di prevenire rischi. L’Alfa Romeo, negli ultimi anni, ha fatto enormi progressi sul fronte dell’affidabilità, ma qualche problema può sempre capitare.

La NHTSB sta discutendo sul dà farsi con i responsabili del marchio del Biscione, scoprendo che la casa di Arese aveva emesso un bollettino di servizio tecnico, relativo al modulo della pompa del carburante. Esso consigliava ai tecnici di provvedere a sostituire la pompa del carburante in certi casi, ma pare che in alcune vetture la suddetta sostituzione non sia stata effettuata.

A questo punto, sta emergendo il serio rischio che circa 22.000 Giulia siano a rischio di essere richiamate negli Stati Uniti d’America, prodotte 6-7 anni fa. La speranza è che non ce ne sia bisogno, perché altrimenti ci sarebbe un grosso dispendio di denaro per il Biscione, oltre che un inconveniente non da poco per i proprietari.