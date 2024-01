Ferrari, un modello storico va all’asta: il valore vi farà restare senza parole

La Ferrari ha realizzato un numero indefinito di capolavori in passato, ed oggi ve ne mostreremo una in vendita. Ecco il suo prezzo.

Oggi vi parleremo di una delle Ferrari più belle che siano mai venute al mondo, se non della migliore in assoluto. Questo gioiello sta per essere messo in vendita all’asta a delle cifre folli, ma è chiaro che quando si tratta di auto d’epoca della casa di Maranello non si può pensare di cavarsela con poco. All’epoca del grande Enzo, la casa italiana produceva dei gioielli ancor più unici rispetto ad oggi, e la loro popolarità lo conferma.

In casa Ferrari si è sempre lavorato per voler lasciare qualcosa ai clienti ed ai fan, che andasse ben oltre il modello stesso. Con ogni auto si identifica un pezzo di storia del nostro paese e delle varie epoche, ed è lo stesso che è accaduto con il modello che vi stiamo per presentare. A questo punto, andiamo a vedere di che auto si tratta e quanto vale di preciso.

Ferrari, ecco la 250 Testa Rossa da 38 milioni di dollari

La casa d’aste RM Sotheby’s ha fatto sapere di aver messo in vendita all’asta la Ferrari, a parere dei suoi membri, più bella mai costruita. Stiamo parlando della 250 Testa Rossa del 1958, che sarà all’asta tra il 21 ed il 23 di febbraio. Parliamo di un vero e proprio pezzo di storia, che chiunque riuscirà ad acquistarla potrà custodire nel proprio garage, una fortuna non certo da tutti.

Probabilmente, il fascino di questa vettura le permette di avvicinarsi, se non di eguagliare, quello della strepitosa 250 GTO, che vanta però anche le vittorie nelle gare più importanti del pianeta a lasciarle quel qualcosa in più. Di certo, il prezzo è spaventoso per quanto riguarda questa Testa Rossa, visto che nelle stime della casa d’aste si parla di cifre comprese tra i 34 ed i 38 milioni di dollari, un range che va dai 31 ai 34 milioni di euro se consideriamo il cambio attuale.

Questa la rende una delle auto in circolazione più costose in assoluto, ma non c’è da sorprendersi. Il frontale è stato realizzato dalla Carrozzeria Scaglietti, e quella in vendita ha il telaio numero 0738 TR. Con questo pezzo di storia, la Ferrari si è ancora una volta resa famosa in tutto il mondo, ed ora, tra poco più di un mese, qualcuno ne diventerà il nuovo proprietario. La spesa è davvero notevole, ma siamo certi che chi la acquisterà non se ne potrà pentire mai.