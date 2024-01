La Volkswagen “copia” la Tesla? La decisione fa la gioia di tutti

La Volkswagen ha preso una decisione che in molti aspettavano, e che ora è realtà. Ecco come hanno preso spunto dalla Tesla.

Le auto elettriche stanno mandando in tilt diverse case automobilistiche, a causa di grandi investimenti che, almeno per ora, non stanno dando i risultati sperati. All’interno del gruppo Volkswagen ne sanno qualcosa, con l’Audi, che ne fa parte, che ha deciso di rallentare sul fronte del prodotto ad emissioni zero, dando la priorità alle vetture dotate del motore a benzina e di quelle ibride, per le quali c’è una domanda nettamente superiore.

La VW sta affrontando una crisi senza precedenti, ed è stato programmato un taglio alle spese di ben 10 miliardi di euro, da attuare entro il 2026. Un primo taglio ci sarà già nel 2024, quando dovranno essere risparmiati 4 miliardi di euro. Insomma, la situazione è seria, con il CEO Thomas Schafer che ha parlato chiaramente di situazione di crisi generale. Quando le cose vanno in questo modo, è normale che si inizi anche a fare riferimento a posti di lavoro a rischio, e per la casa di Wolfsburg non ci sono differenze.

Infatti, si parla di circa 40.000 posti di lavoro in pericolo, che riguarderebbero impiegati amministrativi, ma in tal senso non sono ancora state comunicate decisioni ufficiali. Nel frattempo, la Volkswagen ha reso noto un importante programma di taglio ai prezzi, con l’obiettivo di rilanciare la propria gamma di auto elettriche. In sostanza, il colosso tedesco non vuole fare marcia indietro sulle auto alimentate a batteria, ma sa che è necessario un cambio di approccio se si vuole sperare di renderle più popolari e fruibili.

Volkswagen, ecco cosa hanno deciso sulle auto elettriche

La Volkswagen farà come la Tesla, ed ha attuato un immediato taglio sui prezzi delle auto elettriche. La compagnia di Elon Musk aveva attuato questo programma lo scorso anno, a seguito del crollo delle vendite che c’era stato nel 2022, e va detto che, almeno per la prima parte del 2023, l’idea aveva dato dei grandi risultati. La VW inizierà questa operazione da paesi come la Francia, il Belgio, la Norvegia ed in altri mercati del Nord Europa, quelli dove le auto elettriche vendono meglio.

La testata “Automotive News” ha parlato di questo taglio ai prezzi, dal momento che c’è un forte bisogno di accelerare le vendite sulla gamma ID., vale a dire quella riservata ai veicoli ad emissioni zero. Per il momento, l’Italia non è inclusa tra i paesi in cui i prezzi scenderanno, ma presto le cose potrebbero cambiare, anche perché il nostro è uno dei paesi nei quali l’elettrico zoppica in maniera maggiore.

Tanto per farvi un esempio, in Francia caleranno i prezzi della ID.3, della ID.4 e della ID.5, in modo da farle rientrare tra le auto acquistabili con gli incentivi statali, con sconti compresi tra i 5.000 ed i 7.000 euro. La strada imboccata dalla Volkswagen potrebbe essere quella giusta per iniziare a rendere le EV delle auto più comuni, ed ora ci sarà da capire quella che sarà la risposta della clientela.