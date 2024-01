Red Bull si lancia anche nel mercato delle auto: è in arrivo un bolide che costa una fortuna

La Red Bull è pronta per presentare un progetto unico, ovvero una hypercar da 5 milioni di euro. Andiamo a scoprire come sarà.

La F1 odierna è del tutto assoggetta al dominio di un team, vale a dire la Red Bull. Questa realtà che è nata nel 2005 dalle ceneri della Jaguar è diventata, in poco tempo, il punto di riferimento, a cominciare dai titoli vinti da Sebastian Vettel dal 2010 al 2013. Il segreto è ovviamente il mago dell’aerodinamica Adrian Newey, che di mondiali, in carriera, ne ha vinti a bizzeffe. Al giorno d’oggi è Max Verstappen colui che detta legge, e che punta a farlo anche nei prossimi anni.

La RB19 dello scorso anno ha vinto 21 gare su 22 disputate, con una superiorità netta sotto ogni punto di vista. Non c’è un solo aspetto nel quale la Red Bull abbia delle lacune nei confronti dei rivali, che dovranno fare i salti mortali per pensare di sfidarla nel 2024. Nel frattempo, per Newey è partita un’altra avventura che da tempo sognava, e che presto sarà disponibile sul mercato.

Red Bull, scopriamo come sarà la RB17

Il sogno di Adrian Newey è sempre stato quello di realizzare delle auto stradali uniche, ad alte prestazioni e dotate di un’aerodinamica sopraffina. Qualche tempo fa, si è occupato della progettazione dell’Aston Martin Valkyrie, ai tempi in cui la casa britannica, prima di essere rilevata da Lawrence Stroll e di esordire con un proprio team, era uno sponsor del team di Milton Keynes. Il progetto è stato assolutamente eccezionale, e nel 2025 debutterà anche nel FIA WEC, nell’IMSA ed alla 24 ore di Le Mans, ovviamente in classe regina, la Hypercar.

Circa un anno fa, è stato reso noto che la Red Bull avrebbe realizzato una propria hypercar, chiamata RB17. Il nome non è casuale, dal momento che nella sigla delle monoposto che hanno corso in F1, è l’unica che è stata saltata. Il nome sarebbe dovuto essere adottato all’auto del 2021, che vinse il mondiale piloti con Max Verstappen, ma essendo una stretta evoluzione di quella precedente, si optò per RB16B, con quella del 2022 che passò direttamente ad RB18.

Dunque, la hypercar avrà questo nome, ed entro il 2024 verrà svelata al mondo, con il prezzo che dovrebbe essere di circa 5,8 milioni di euro. Inizialmente, l’auto non sarebbe dovuta essere omologata per la strada, restando a disposizione dei clienti solo per alcune giornate in pista, come nel caso delle Ferrari FXX.

Tuttavia, il team di Milton Keynes ha fatto sapere che questa strepitosa vettura, non certo economica, sarà acquistabile per poter circolare anche per le strade di tutti i giorni. La produzione dovrebbe essere di soli 50 esemplari, ad un ritmo di 15 modelli all’anno.

L’obiettivo di Newey è quello di ottenere un peso di soli 900 kg pur avendo una potenza di circa 1.250 cavalli, con il sistema ibrido che andrà accoppiato a quello termico, un V8 biturbo, andando a scatenare una propria potenza di 150 cavalli. Presto verranno resi noti ulteriori dettagli che riguardano il powertrain di questo bolide, che rappresenta l’ennesima sfida per il progettista più geniale in campo automobilistico.