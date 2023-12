Alfa Romeo, il gioiello celebra il Made in Italy: i fan sono al settimo cielo

L’Alfa Romeo è un marchio che vuole celebrare la sua italianità, ed ora è in arrivo una grande novità per gli appassionati. Ecco i dettagli.

Il 2023 è ormai pronto per andare in archivio, e dall’Alfa Romeo sarà ricordato come un anno molto positivo. In base agli ultimi dati che abbiamo, potrebbe trattarsi di un periodo in cui sono state vendute quasi 100.000 auto, con continui aumenti rispetto al passato. Il rilancio del marchio del Biscione è ufficialmente avvenuto, ma non c’è alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, l’obiettivo è quello di battere il record di vendite di oltre 200.000 unità ottenuto nel 1990, e lo si vuole fare entro il prossimo biennio.

Di certo, si tratterebbe di un traguardo strepitoso, ma allo stesso tempo ambizioso e complesso da raggiungere. L’Alfa Romeo punterà molto sul B-SUV elettrico Milano che debutterà il prossimo anno, ma anche sui gioielli che sono già sul mercato. Uno di essi in particolare sta ottenendo risultati da sogno, ed ora sta per essere celebrato nella maniera migliore dalla casa di Arese.

Alfa Romeo, ecco il tributo all’Italia della casa di Arese

Le festività sono il momento giusto per aumentare il giro di vendita dei marchi, ed ora è pronto a debuttare il nuovo Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano, vale a dire una campagna di comunicazione fatta ad hoc per questo SUV, uno dei modelli più apprezzati di tutto l’anno. L’obiettivo, come potrete immaginare, è quello di celebrare l’orgoglio del Made in Italy, con il nuovo spot pensato dal marchio del Biscione che andrà in onda dal 26 al 30 di dicembre, per cui tra pochissime ore.

L’obiettivo è quello di far capire l’emozione nel mettersi al volante di questo gioiello della casa di Arese, e per celebrarlo, è previsto un modello speciale per lo spot con tetto bicolore bianco-nero, con bodykit dello stesso colore della carrozzeria. Inoltre, la bandiera italiana sulle calotte degli specchietti ed anche tante altre novità.

Il cliente che la sceglierà potrà optare per il motore ibrido 1.5 a benzina da 160 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti. In alternativa, se si vogliono prestazioni ancor più elevate, si può optare per la versione Plug-In Hybrid Q4 da ben 280 cavalli, che può viaggiare anche per ben 80 km in sola modalità full electric, senza consumare carburante.

Di certo, l’Alfa Romeo si è inventata un modello molto azzeccato, che sta guidando le vendite in ogni tipo di mercato. La versione speciale per celebrare il Made in Italy non farà altro che accrescere il suo valore, in attesa che, in futuro, ne arrivi anche una variante elettrica di cui tanto si parla.

Il futuro del Biscione è davvero roseo, e la Tonale vuole continuare a stupire gli appassionati. La nuova campagna è stata firmata da Collective, una bespoke agency nata dalla Publicis Group di Stellantis, e come detto prima, sta per andare in onda, facendolo sulle principali reti televisive italiane. Le riprese sono state girate tutte a Matera, in Basilicata, e vi garantiamo che sarà uno spettacolo straordinario anche solo da vedere.