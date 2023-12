Ferrari, questa sarà la più bella di sempre? Per tutti è già amore a prima vista

La Ferrari prosegue i test di un modello che è atteso per il 2024, e che monterà un motore strepitoso. Ecco cosa sappiamo sulla vettura.

Il 2023 si sta per chiudere in maniera trionfale in casa Ferrari, con una grande serie di successi ottenuti sul fronte delle vendite che fanno ben sperare in chiave futura. Se le cose in F1 non vanno come sperato, per quello che riguarda il prodotto, invece, la casa di Maranello è ai massimi storici, così come per quanto concerne il valore delle azioni, a conferma di continui successi che vengono ottenuti anche in borsa. La casa di Maranello è in continua ascesa, ed in chiave futura non mancano i motivi per essere molto ottimisti.

La Ferrari si sta preparando per delle grandi novità in chiave futura, dal momento che tra due anni esatti, o poco meno, verrà al mondo la prima elettrica della sua storia. Prima della fine del 2025 però, ci sarà spazio per altri arrivi, e nel 2025 sono attese almeno due novità, tra cui l’erede della LaFerrari. Oggi però, vi parleremo dell’altro arrivo, con i test che sono ormai in dirittura di arrivo.

Ferrari, ecco il nuovo gioiello nei test su strada

Si parla ormai da tempo del prossimo arrivo di una nuova Ferrari, che verrà svelata al mondo nel 2024. Come detto poco fa, saranno due i gioielli che il Cavallino svelerà tra pochi mesi, ma oggi ci focalizzeremo sull’erede della 812 Superfast, che monterà ancora lo spettacolare motore V12 aspirato. In queste ultime settimane, si era parlato del fatto che questa specifica del propulsore sarebbe stata elettrificata, ma a quanto pare, non sarà così.

Infatti, l’erede dell’812 Superfast avrà un motore V12 privo di parte elettrica, per cui non sarà presente il powertrain da 48 Volt del quale si era tanto parlato in questo periodo. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “RonsRides“, vengono mostrati alcuni ulteriori scatti di questo gioiello, ancora in livrea camouflage, ma con a bordo quello che dovrebbe essere il motore nelle sue specifiche definitive.

Come si può vedere, la nuova Ferrari ha un cofano molto allungato, utile per alloggiare il possente V12 al suo interno, lo stesso motore montato anche dal SUV Purosangue da oltre 700 cavalli di potenza massima. Sarà molto interessante capire quelli che saranno i segreti di questa vettura, che pian piano sta crescendo nei test nei dintorni di Maranello. Al momento, non abbiamo ancora una data ufficiale per ciò che riguarda la sua presentazione, ma presto ci saranno aggiornamenti.