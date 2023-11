Alfa Romeo, torna un modello mitico? Le immagini fanno sognare

Il marchio Alfa Romeo sta pensando a tante novità per il proprio futuro, e l’ultima è davvero incredibile. Ecco tutti i dettagli.

Il gruppo Stellantis può contare su una serie molto importante di modelli che vengono messi in produzione, ed oggi vi parleremo di una possibile novità che è allo studio. Il marchio protagonista è l’Alfa Romeo, che è in una fase di grande crescita, con il rilancio avviato anni fa da Sergio Marchionne che ha finalmente raggiunto il suo culmine. Tuttavia, gli obiettivi sono quelli di fare ancora di meglio, con una crescita ulteriore che fa sognare gli appassionati.

Il 2024 vedrà il debutto del SUV di Segmento B che sarà elettrico, e che rappresenterà il debutto assoluto di questa tecnologia sulle auto del Biscione. In seguito, le emissioni zero prenderanno sempre più spazio, con l’Alfa Romeo che ha in mente un futuro green, fatto però da tante nuove auto. Nelle prossime righe, vi parleremo di una di queste.

Alfa Romeo, ecco la GT che vuole tornare in azione

Uno dei modelli meglio ricordati dai fan di casa Alfa Romeo è la GT, che è stata prodotta tra il 2003 ed il 2010, vettura con carrozzeria coupé, che è stata concepita come l’erede ideale di tutte le vecchie Gran Turismo. Essa è stata costruita in circa 80.000 unità dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco, con alcuni allestimenti che sono stati fatti ad hoc per dei mercati stranieri, prima della fine della produzione che è arrivata 13 anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MDPautomotive (@mdpautomotive)

In queste ultime ore, è emerso un render davvero spettacolare, che immagina le forme future della GT, realizzato da MDP Automotive, che ha caricato queste splendide immagini sul proprio Instagram. Nel futuro del marchio del Biscione, si pensa a realizzare due nuove auto di Segmento E dopo l’arrivo di Giulia e Stelvio, ed uno di essi sarà un SUV, mentre l’altra potrebbe essere una sportiva molto allungata nelle dimensioni, con la GT che è una candidata ideale a questo ruolo.

Secondo quanto emerge, un’eventuale GT potrebbe essere lunga circa 4,5 metri, con un ruolo da erede della Giulietta che potrebbe essere recitato alla grande, da un modello che potrebbe seriamente far impazzire gli appassionati. Di certo, si tratterebbe di una versione ad emissioni zero, dal momento che dal 2026 in avanti non verranno più prodotte, a meno di clamorosi ribaltoni, auto dotate del motore termico. L’Alfa Romeo, in tal senso, ha fatto una scelta importante, essendo parte del gruppo Stellantis che dal 2030 in avanti vuole vendere solo auto elettriche in Europa, con in programma un qualcosa di simile anche per gli Stati Uniti d’America.

Per quello che riguarda questo render, è ovviamente frutto della fantasia dell’autore e non c’è alcuna fonte dell’Alfa che ha confermato qualcosa a riguardo, ma non si può escludere che una creatura di questo tipo sia in fase di studio. Di certo, la GT ha rappresentato un modello molto importante nella storia recente della casa di Arese, e vederla in chiave moderna fa sicuramente un certo effetto.