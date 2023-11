Mercedes, saliamo a bordo del mostruoso SUV: interni a dir poco fantastici

La Mercedes ha da poco tolto i veli al nuovo SUV GLE, che si distingue per grandi potenze e comfort al top. Ecco tutto sugli interni.

In casa Mercedes si è decisa una strategia precisa, che punterà, man mano, ad eliminare dalla gamma vetture come le Station Wagon, puntando sempre di più sui SUV, come il nuovo arrivato GLE. Al modello in questione sono stati tolti i veli nel 2023, per una nuova versione di un crossover che ha assunto questa denominazione nel lontano 2015.

Ricordiamo che la vettura svelata quest’anno è il restyling della quarta generazione, ma va detto che le novità non mancano di certo. Dal punto di vista estetico, non ci sono grossi ribaltoni, con gli aggiornamenti che si concentrano sulla zona del paraurti, con nuovo inserti in tinta di carrozzeria posti nella parte inferiore, che rendono il pacchetto completo più raffinato, con il nuovo listello forato che taglia la calandra in maniera trasversale che fa la sua parte.

Inedita la forma luminosa dei gruppi ottici con 4 punti luce, che identificano così la tecnologia Matrix LED. Per quello che riguarda i prezzi, non siamo di certo di fronte ad un modello economico, visto che la Mercedes GLE parte da 83.976 euro con la versione da 269 cavalli, sino ad arrivare ad un massimo di 96.640 euro, con una spinta massima di ben 370 cavalli, che di certo non vi farà mancare il divertimento.

Mercedes, ecco gli interni della nuova GLE

Quello che fa la differenza nella scelta dei clienti verso i SUV di oggi sono i grandi comfort che mettono a disposizione, soprattutto sul fronte degli interni. La Mercedes è un marchio premium che non poteva deludere sulla GLE da questo punto di vista, e c’è da dire che si sono seriamente superati, con una raffinatezza dei dettagli che è celestiale.

Va specificato che le modifiche sono leggere, non si è cercata la rivoluzione per un pacchetto che già funzionava al meglio, ma si è solamente deciso di affinare qualche particolare. La grande novità è il volante con razze sdoppiate e comandi a sfioramento disposti su due livelli diversi. Dunque, il modo in cui è impostata la plancia non andrà a cambiare, ma c’è più possibilità di personalizzare i materiali, così come i rivestimenti tramite le varie configurazioni disponibili sul programma Manufaktur.

Nuovo l’impianto Audi Burmester che è contraddistinto da ben 13 altoparlanti, ed è a 590 watt, consentendo di riprodurre in modo eccezionale ci che ascoltiamo. Il sistema di infotainment Mercedes MBUX passa alla seconda generazione, con comandi vocali che sono stati definiti da chi l’ha provata più intelligenti e molto più immediati, mentre debutta anche un nuovo sistema di telecamere perimetrali.

Inoltre, c’è anche la funzione chiamata cofano trasparente quando si va fuoristrada, un modo per evitare che si passi sopra a sassi e buche. Come sempre, la casa di Stoccarda è riuscita a superarsi, regalandoci una vettura che è perfetta in ogni dettaglio. Come detto, i prezzi sono ovviamente molto elevati, ma quando c’è una qualità di questo tipo si deve solo applaudire.