Alfa Romeo, ritorna la Brera? C’è un particolare che già stuzzica i fan

L’Alfa Romeo Brera è un modello molto apprezzato, ed ora c’è chi sogna il suo ritorno. Ecco come potrebbe essere la nuova auto.

Il marchio Alfa Romeo è in gran forma, con le vendite che sono in netto aumento, per quello che si è riscoperto essere un marchio premium a tutti gli effetti. La casa del Biscione ha in programma l’arrivo di un B-SUV elettrico il prossimo anno, che inaugurerà la serie di vetture ad emissioni zero di questo costruttore. Il crossover sarà disponibile anche in versione termica, probabilmente ibrida, ma le cose cambieranno del tutto a partire dal 2025, quando il termico sparirà del tutto.

La Giulia e la nuova Stelvio saranno solo elettriche, così come tutte le altre auto che ci saranno dal 2026 in poi. L’Alfa Romeo ha fatto una scelta forte in tal senso, ed ora si punta a far crescere questo settore. Nel frattempo, si inizia a parlare di un clamoroso ritorno di un modello molto ambito, che è stato immaginato in un render eccezionale. Ecco le sue forme.

Alfa Romeo, ecco il render della nuova Brera

Tra i modelli più belli lanciati nell’era moderna dal marchio Alfa Romeo, non possiamo non porre l’attenzione sulla Brera, prodotta dal 2005 al 2010. Si tratta di una coupé che è stata costruita presso lo stabilimento di Pininfarina di San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, in Piemonte. La vettura venne al mondo dopo il successo del prototipo realizzato da Giorgetto Giugiaro, che fu presentato al Salone di Ginevra del 2002.

La Brera ha preso il posto della precedente GTV, e ne è derivata una versione scoperta, ovvero la Brera Spider, nata nel 2006. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, è stato pubblicato un video in cui viene mostrato un render di un’ipotetica nuova Brera, con forme moderne ed un design davvero spettacolare, che spicca sopratutto per il frontale ed il disegno dei cerchi, che la fanno somigliare ad un’auto da corsa.

Il cofano anteriore è molto allungato, con la celebre mascherina dell’Alfa Romeo che è unita ai gruppi ottici anteriori da una banda luminosa. Il design è stupefacente anche nella zona del tetto, che scende sinuosamente verso il posteriore. Osservandola e facendo un paragone con il modello uscito di produzione da 13 anni, si può percepire che si tratta di un’estremizzazione dei concetti visti su quell’auto, con il logo del Quadrifoglio posizionato vicino alle portiere.

Ovviamente, si tratta di un render ed al momento non c’è alcun progetto che punti a riportare in vita la Brera, ma è corretto segnalare che il marchio del Biscione ha in mente un programma speciale per puntare su alcune supercar, iniziato con la 33 Stradale, svelata lo scorso 30 di agosto. La prossima fuoriserie potrebbe essere spider, ed è chiaro che questa Brera immaginata dai designer potrebbe rientrare a far parte di un gruppo di supercar. Non sono state specificato eventuali caratteristiche tecniche, come la motorizzazione e tutto il resto, ma c’è da dire che le sue forme hanno già stregato tutti. Vedremo se in futuro ci saranno novità in tal senso.