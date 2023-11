Auto, avete alcuni graffi? Vi sveliamo il trucco per farli sparire

I graffi sull’auto sono un problema non da poco, ma oggi vi parleremo di come provare a risolverlo. Il metodo è davvero clamoroso.

L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo, e sulla faccia della terra ce ne sono circa 2 miliardi. Senza la macchina non potremmo spostarci come facciamo di solito, e ci sarebbero molti problemi in più da affrontare. Essa è vista come un mezzo di indipendenza dai più giovani, dal momento che, appena si compiono 18 anni, si punta subito ad ottenere la patente di guida.

Come sappiamo però, l’auto è anche fonte di incidenti e di grosse spese in molte occasioni, dal momento che anche un piccolo danno può portare ad un notevole dispendio economico. Nelle prossime righe, affronteremo il tema dei fastidiosi graffi, che senza dubbio causano problemi non da poco. Dimenticatevi del carrozziere, perché con questa soluzione potrete fare tutto da soli risparmiando parecchio denaro.

Auto, ecco come poter riparare i graffi

I graffi sono presenti su quasi tutte le auto, ed a volte, la loro gravità dipende da quanto sono profondi. In alcuni casi, essi sono quasi impercettibili, ma in altri sono fastidiosi per la vista, ed è per questo che si decide di intervenire per metterci una pezza. Sistemare i graffi sulla vettura è possibile anche senza andare dal carrozziere, seguendo alcuni consigli che sono molto pratici e che, di sicuro, vi faranno essere molto felici.

Come spiegato su “Machedavvero.it“, portarla dal carrozzerie può costare fino a 250 euro per riparare i graffi, una cifra molto alta, soprattutto al giorno d’oggi. Tuttavia, intervenendo da noi potrebbero essere sufficienti solo 50 euro, una spesa molto più ragionevole, con anche la soddisfazione di avercela fatta da soli, senza aver bisogno di aiuti esterni.

Per farlo, occorre comprare i seguenti prodotti, e con 50 euro ce la farete: carta vetrata, cotone idrofilo, pasta abrasiva, panno in microfibra, polish di protezione, vernice, pennello ed adesivi per auto. Tuttavia, va specificato che non è così facile rimuovere un graffio, e dobbiamo cercare di capire quanto esso sia profondo per pensare di risolvere in maniera adeguata. La pasta abrasiva è sufficiente se i graffi sono più superficiali, applicando del cotone con movimenti circolari e molto delicati.

Se il graffio ha raggiunto l’acciaio della carrozzeria serve lo stesso procedimento ma che diventa più lungo, visto che per raggiungere l’acciaio, che è molto in profondità, è richiesto più tempo. Tutti gli altri materiali vanno poi strofinati, con l’applicazione dell’adesivo alla fine, per coprire gli ultimi effetti del graffio. Importante anche lucidare e proteggere la carrozzeria alla fine di tutto il processo, andando a nascondere la riparazione ed uniformando il colore. Ci auguriamo di avervi dato una mano per risolvere il vostro problema.