Ferrari, arriva il “record” che non ti aspetti: mai vista una roba simile

Una Ferrari d’altri tempi è stata venduta per una cifra fuori dal comune, anche se qualcuno si attendeva di più. Ecco il prezzo di vendita.

Che le Ferrari siano una sorta di patrimonio dell’umanità non lo scopriamo di certo oggi, dal momento che ciò che riescono a suscitare, a livello di emozioni, non ha eguali in tutte le altre case automobilstiche. Il Cavallino si gode un momento da sogno sul fronte del prodotto, con vendite che continuano a crescere di anno in anno, verso la fine di un 2023 che si sta per chiudere in maniera trionfale. Le azioni della casa di Maranello sono ai massimi storici, una cosa che, di sicuro, farà felice il presidente John Elkann e tutto il suo staff.

Nel 2024 verranno presentate le eredi della LaFerrari e della 812 Superfast, due gioielli che stanno affrontando una lunga fase di test, ma che presto saranno pronte per il lancio. Tuttavia, oggi vi parleremo di una Ferrari che risale a più di 60 anni fa e che è stata venduta all’asta, raggiungendo una cifra folle. Va però specificato che ci si aspettava di raggiungere un costo ancor più elevato, ed è per questo che negli organizzatori c’è un pizzico di delusione. Andiamo a scoprire di che auto si tratta ed a quanto è stata venduta.

Ferrari, la 250 GTO fa impallidire per il prezzo di vendita

In quel di New York è andata in scena l’asta organizzata da RM Sotheby’s, nel quale è stata venduta la Ferrari 250 GTO, definita da molti esperti come la Rossa più bella di sempre. L’auto è stata venduta per 51,7 milioni di dollari, una cifra stellare, ma che, incredibilmente, non ha soddisfatto pienamente coloro che hanno organizzato l’asta. Infatti, ci si aspettava una quotazione di almeno 70 milioni di dollari, cifra che però non è stata raggiunta.

Dunque, non c’è stata nessuna speranza di battere il prezzo record di 138 milioni della Mercedes SLR, ovvero dell’auto che è stata assegnata all’asta per la cifra più alta di sempre qualche tempo fa. La vettura in questione è stata di proprietà di un collezionista americano per circa 38 anni, ed ora è andata ad un nuovo proprietario, che di sicuro ha fatto un grande affare.

La Ferrari venduta, nello specifico, è una 250 GTO con numero di telaio 3765, dotata di un motore da quattro litri che aveva una potenza massima di 390 cavalli. Considerando che parliamo di un modello che fu costruito 61 anni fa, parliamo di un risultato eccezionale, di una potenza che in poche altre auto potevano vantare. In particolare, era una versione da corsa, che chiuse al secondo posto alla 1.000 km del Nurburgring.

Inoltre, giunse seconda anche alla 24 ore di Le Mans, gara che fu vinta da un altro esemplare della stessa, mitologica, 250 GTO. L’auto in questione è stata restaurata e modificata prima di finire in mano all’ultimo proprietario, che ne era in possesso dal lontano 1985. Si tratta di una vera e propria opera d’arte, che di certo renderà molto felice l’uomo che l’ha acquistata in questi giorni.