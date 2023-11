Auto elettriche, scatta l’ennesimo problema: disastro annunciato

Le auto elettriche continuano a far discutere, ed ora c’è un nuovo problema serio. Ecco cosa sta succedendo a queste vetture.

Il mercato delle auto elettriche è in continua evoluzione, ma per il momento non ci sono successi commerciali di alto livello. Infatti, le vetture ad emissioni zero fanno fatica a decollare a livello di vendite, e pensate che anche la Volkswagen, che è quella che ne vende più di tutti in Europa, davanti a Stellantis e Tesla, si è fortemente lamentata di una mancante crescita della domanda, cosa che non permettere di giustificare i grandi investimenti fatti in questi anni.

Il problema principale delle auto elettriche è legato ad un prezzo elevatissimo. Infatti, in Italia quella che costa meno in Italia è la Dacia Spring che costa più di 21.000 euro, con ogni rispetto, una cifra troppo elevata per una vettura che ha 45 cavalli di potenza massima ed anche un’autonomia non eccezionale. In questi ultimi periodi, i prezzi delle EV stanno iniziando a calare, ma ancora manca una svolta in tal senso che possa cambiare le cose.

Inoltre, pesano e non poco i tempi lunghi di ricarica e le scarse autonomie, che non danno garanzie a chi acquista per ciò che riguarda i viaggi più lunghi. Nelle ultime ore, dal Regno Unito è emerso un problema enorme che si lega alla questione incidenti, con le vetture ad emissioni zero che possono essere molto problematiche in queste situazioni. Scopriamo la verità sulla vicenda.

Auto elettriche, c’è una nuova polemica

Uno dei grandi problemi delle auto elettriche, che emerge dalla Gran Bretagna, è legato alle situazioni in cui avvengono degli incidenti. Il difetto è causato dalla difficoltà di individuare gli esatti danni che vengono causati dalla batteria, e questo ovviamente comporta una conseguente impossibilità di stabilire con esattezza di costi di riparazione ed i costi di assicurazione del mezzo.

Infatti, diverse case costruttrici non rendono possibile, per via della privacy, operare all’interno del pacchetto celle delle proprie batterie, cosa che può portare addirittura a sostituirle del tutto. Ovviamente, questo è un vero e proprio disastro per quanto riguarda la vettura, dal momento che il prezzo delle batterie è elevatissimo, e spesso può essere pari ad oltre 10.000 euro. Proprio per questo motivo, le auto elettriche si svalutano molto in fretta ed i prodotti usati sono molto convenienti, ma con il grande rischio di avere delle brutte sorprese.

Tutto ciò si dimostra essere poco conveniente per chi va anche a stipulare delle polizze deve tirare fuori delle cifre molto ampie, che è difficilissimo pensare di coprire soprattutto in un momento del genere. In sostanza, le EV possono causare grossi problemi al vostro portafogli. Dunque, quando acquistate una vettura ad emissioni zero valutate tutti quelli che sono i pro ed i contro, perché in fase di stipula di un’assicurazione vi potreste trovare di fronte a delle brutte sorprese. Una buona notizia è che ci sono delle polizze a volte scontate, ma non è sempre così per le vostre auto.