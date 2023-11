Panda, ne vuoi una che costa solo 6mila euro? L’occasione è assurda

La Panda è uno dei modelli più famosi del mondo, il fiore all’occhiello di casa Fiat. Ecco perché ora la puoi avere a pochi soldi.

In casa Fiat di modelli che hanno fatto la storia ne sono stati prodotti davvero diversi, ma la Panda resta un punto di riferimento assoluto. A dircelo non c’è solo il passato, ma un presente fatto di certezze confermate dai dati. Anche nel mese di ottobre, la citycar più amata dagli italiani è stato il modello più venduto nel nostro paese, doppiando nuovamente la seconda in classifica, vale a dire la Dacia Sandero.

In Italia non c’è assolutamente niente da fare per nessuno contro questa vettura, che resta unica ed inimitabile. Tuttavia, Stellantis e Fiat hanno deciso di rivoluzionarla per il 2024, trasformandola in un SUV di Segmento B. La produzione del modello attuale proseguirà sino al 2026, ma per il momento, non ci sono certezze che vanno oltre quella data, e tutto potrebbe essere nelle mani della nuova versione.

La Panda del prossimo anno sarà presentata nella sola versione elettrica, ma poco dopo arriverà anche quella termica, probabilmente ibrida, che avrà un prezzo stimato di circa 14.000 euro. Detto questo, oggi vi parleremo di una versione davvero particolare di questo modello, che con la Fiat non ha niente a che fare, ma siamo sicuri che ne resterete comunque colpiti. Ecco tutti i dettagli sulla piccola utilitaria.

Panda, ecco il modello che costa pochissimo

Il nome Panda è sempre stato accostato al marchio Fiat, ma oggi vi parleremo di qualcosa di completamente diverso. Stiamo facendo riferimento alla Geely Panda Mini EV, che si chiama così per ricordare il simpatico animale che popola la Cina, dal momento che è un prodotto di un marchio che proviene dal paese del Dragone. Le auto elettriche cinesi stanno conoscendo una fama mondiale, e questa citycar può fare davvero la differenza in tal senso.

La sua lunghezza è di soli 3,08 metri, è larga 1,52 metri ed alta 1,60 metri, con un passo di 2,01 metri. La sua autonomia massima è di 150 km grazie alla batteria in litio-ferro-fosfato, ma c’è da dire che per gli standard europei, non si tratta di un dato esaltante.

Tuttavia, va ricordato come questa sia un’auto che al momento è pensata solamente per il mercato cinese, in un paese dove le città contano, per la loro maggior parte, milioni di abitanti, e dove è importante cavarsela nel traffico. Dunque, non si tratta di un modello che ha bisogno di una batteria troppo capiente, ma di un’agilità di fondo che la possa aiutare ad essere parcheggiata ovunque ed a ben comportarsi in mezzo a migliaia di altri veicoli.

Gli interni vedono spazio per 4 posti, con il tetto panoramico che garantisce una buona visione panoramica. Il grande punto di forza di questa Panda è che costa solo 5.990 euro se rapportato alla nostra valuta, ma per il momento non è previsto il suo arrivo in Europa. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “EV’s Report“, potete farvi un’idea delle sue simpatiche forme, che sono davvero molto interessanti.