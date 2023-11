Perché in Inghilterra si guida al contrario? Rivelato l’assurdo motivo

Come ben saprete, in Inghilterra si guida nel senso opposto rispetto al nostro, ed oggi proveremo a capirne il motivo. Rivelazione clamorosa.

Se vi è capitato di andare in un paese anglosassone, Inghilterra su tutti, vi sarete sicuramente accorti di un dettaglio. In questo paese si guida al contrario rispetto a noi, con la posizione di guida che, all’interno della vettura, è a destra e non a sinistra. Per chi è meno navigato può sembrare una cosa banale, ma vi assicuriamo che si tratta di una differenza enorme, che può mettere in grandissima difficoltà chi non è abituato a tutto ciò.

Infatti, in Inghilterra tutte le strade funzionano in modo diverso, e se ci siete stati, vi sarete accorti che anche come pedoni ci sono importanti differenze. Infatti, le auto sopraggiungono dal verso opposto rispetto a quello a cui siamo abituati dalle nostre parti, motivo per il quale occorre fare grande attenzione anche quando si attraversa la strada.

Tra i cambiamenti più significativi alla guida, c’è quello di trovare la leva del cambio sulla sinistra, così come tutte le altre informazioni, dal momento che anche il display di controllo è posto alla nostra sinistra. Detto questo, ora andremo a dare un’occhiata alla storia del motivo per il quale si guida nel senso opposto al nostro, e siamo sicuri che ne resterete molto colpiti. La spiegazione è assurda.

Inghilterra, ecco perché si guida al contrario

Prima di tutto, è bene ricordare un particolare. In una gran parte dell’Europa la guida era a sinistra dopo la seconda guerra mondiale, ma via via, tutti hanno poi cambiato il loro modo di guidare. La Svezia è passata alla guida a destra nel 1967, e ciò significa che nel Vecchio Continente, solamente Islanda, Inghilterra, Irlanda e Malta mantengono questa tradizione, così come India, Australia e Sud Africa, le vecchie colonie inglesi.

Pensate che le origini della guida a sinistra risalgono all’epoca medioevale, quando ci si spostava con i cavalli e non certo con le automobili. Si voleva avere la mano destra libera per frustare i cavalli e farli muovere o aumentare la loro andatura durante la marcia, e la mano destra era anche la più comoda per tirare fuori la spada nel caso in cui ci fosse stato bisogno.

Inoltre, a sinistra potevano circolare i nobili, mentre il popolo passava sempre a destra. Tuttavia, il cambiamento partì con Napoleone Bonaparte, che colonizzò praticamente tutta l’Europa, dando origine a questa novità. Va però specificato che la Gran Bretagna non si adeguò mai a questa modifica, mantenendo intatta la propria tradizione, che porta avanti ancora oggi e che non intende affatto cambiare in chiave futura.

In Italia, il cambiamento è avvenuto durante il Fascismo, con Benito Mussolini che voleva uniformare la circolazione delle auto. Il re firmò il decreto nel 1923, ma non fu un grosso problema portare a termine questa novità, dal momento che di auto circolanti ce ne erano davvero pochissime. Ad oggi, l’Inghilterra e gli altri paesi sopra elencati restano gli unici che hanno questa peculiarità, e siamo sicuri che non cambieranno.