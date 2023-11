Che gomme montano le Ferrari? Ecco la scelta e quanto costano

Le Ferrari stradali sono dei gioielli veri e propri, ed anche le loro gomme devono essere al top. Ecco quali sono.

Il marchio Ferrari è in un momento d’oro per ciò che riguarda il prodotto e la quotazione in borsa, con le azioni che sono ai massimi storici e che continuano a salire a livello di valore, raggiungendo dei picchi mai nemmeno sfiorati in passato. Ciò significa che questa casa non sta affatto risentendo della crisi globale del settore automotive, e che i successi sono sempre più frequenti, anche se nel motorsport non si fa altro che rimediare brutte figure, almeno in F1.

In pista, il 2023 è stato nobilitato dalla vittoria della 499P alla 24 ore di Le Mans, con una vettura che è stata in grado di vincere battendo la Toyota nel suo debutto assoluto alla gara più bella e difficile del mondo. Imprese così restano nella storia, mentre in F1 si continua a faticare.

La Ferrari, sul fronte del settore automotive, ha in mente delle grandi novità per il 2024, portando al debutto tanti nuovi modelli che sono pronti ad esaltare gli appassionati. Ognuna di esse monta dei treni di gomme molto speciali, dal momento che le gomme del Cavallino sono ben diverse da quelle della concorrenza. Andiamo a vedere le loro specifiche ed anche quanto costano.

Ferrari, ecco quali sono le gomme che indossano

Così come altro marchio, anche la Ferrari ha delle gomme che possono diverse da modello a modello, con un set che in media costa sempre più di 1.000 euro. Oggi, nello specifico, per farvi un esempio pratico ci siamo recati sul sito web della Pirelli, dove viene specificato il tipo di gomma che viene montato sulla F8 Tributo, una delle Rosse più belle e recenti che ci siano sul mercato.

All’anteriore si parla di numero di serie 235/35R20 e 285/35RS0, mentre al posteriore la sigla è 245/35R20 e 305/30R20. Ovviamente, le Ferrari sono auto molto delicate e diverse da quelle tradizionali, per cui il prodotto viene sviluppato sulla base delle specifiche richieste del costruttore.

Di certo, i prezzi non sono bassi, ma non c’è da sorprendersi. Infatti, le gomme per le supercar vengono fatte ad hoc per rispettare e resistere a determinati standard ed alle velocità più elevate, che le gomme tradizionali non potrebbero mai tollerare. Dunque, se siete alla ricerca di gomme per la vostra Rossa sapete cosa fare.