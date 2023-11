Quanti anni durano le gomme Pirelli? Ecco il dato definitivo

Le gomme Pirelli sono tra le più utilizzate in assoluto dagli automobilisti, ed ora vedremo quanti anni durano. I dati sono eloquenti.

Siamo nel mese di novembre, il periodo dell’anno nel quale avviene il famoso cambio delle gomme sulle nostre vetture. Con l’aumento dei prezzi, anche il costo degli pneumatici è salito a dismisura, e tutti si augurano che le gomme lasciate in deposito durante la scorsa primavera possano reggere per un altro inverno. Oggi vi parleremo delle gomme Pirelli, un marchio italiano che è famoso in tutto il mondo, e che è abituato a fornire prodotti di alta qualità.

La gamma Pirelli è molto vasta ed offre grande scelta a prezzi tutto sommato accessibili, almeno a confronto con gli altri top di gamma. La casa milanese è famosa per il suo grosso impegno in F1, nel quale è fornitore unico ormai dal lontano 2011, e con la quale ha rinnovato il contratto sino al 2027. L’esperienza fatta sulla pista può esesre molto utile sulle strade, ed ora vedremo quanto durano questi pneumatici.

Pirelli, ecco quanto possono durare le gomme

Ovviamente, le gomme non hanno una durata prestabilita, e molto dipende dal tipo di guida che si adotta e dalla pressione che viene fatta sulla gomma. Inoltre, ha una sua importanza anche il chilometraggio giornaliero, oltre che le condizioni in cui si guida. La Pirelli ha scritto sul proprio sito web che le P Zero possono durare tra i 15.000 ed i 30.000 km, ma non è un dato matematico.

Infatti, è stato anche specificato dalla Pirelli stessa che non sono mancati casi nei quali si è superata la soglia dei 50.000 km, un dato davvero notevole e che vi consentirebbe un grande risparmio. Ovviamente, può capitare il set di gomme difettoso che si rovinerà presto, ma anche quello particolarmente ben riuscito che vi consentirà di allungare molto la propria durata sulla vostra auto.