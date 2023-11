Bagnaia, Sprint Race da incubo: ora la situazione si è fatta complicata

Pecco Bagnaia ha chiuso al terzo posto la Sprint Race di Sepang, facendo molta fatica nella seconda parte di gara. Ecco le sue parole.

La stagione di Pecco Bagnaia si è complicata molto in questa parte finale, ed il Gran Premio della Malesia sembrava poter essere la svolta, ma nella Sprint Race è mancato qualcosa. Il campione del mondo aveva messo a referto la pole position, la prima da quel maledetto fine settimana di Barcellona, e visto il passo gara che aveva espresso nelle libere, si era guadagnato sul campo i galloni di grande favorito.

Dopo aver condotto in maniera autorevole i primi giri, Bagnaia è calato verso metà gara, venendo infilato da uno scatenato Alex Marquez, su una Ducati del Gresini Racing che ha trovato un equilibrio perfetto sin dalle prime libere. Il nativo di Cervera si è involato dopo un attacco perfetto, mentre il rider torinese è tornato a fare una gran fatica in fase di staccata, problema che sembrava essere stato risolto, ma che invece si è palesato nuovamente.

Jorge Martin ha portato il suo assalto prendendosi il secondo posto, ed è ora è a -11 nel mondiale. L’equilibrio continua a regnare sovrano, con Enea Bastianini che nel finale ha scortato il compagno di squadra, difendendolo dal ritorno delle KTM. La gara dovrà essere una storia diversa se Pecco ha intenzione di andarsene con un vantaggio maggiore, anche per dare un segnale forte in vista del finale di stagione.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Subito dopo essere sceso dalla moto, Pecco Bagnaioa ha rilasciato poche dichiarazioni, dimostrandosi abbastanza nervoso per una gara che non è di certo andata come si poteva augurare: “Abbiamo fatto il massimo ma non è bastato per vincere, questa gara ci aiuterà a capire qualcosa per domani. Di certo, non avevo il feeling migliore, non si poteva fare di più“.

In seguito, Pecco ha detto la sua ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Il calo di performance? Difficile da spiegare e da dire, sta di fatto che ho iniziato a faticare col davanti, non riuscivo a fermarmi tante vibrazioni nelle curve a sinistre. Tutto ciò è successo di colpo, negli ultimi giri ero in netta difficoltà, non riuscivo proprio a performare. Eravamo partiti bene stavamo andando forte, Alex era molto veloce ma ce la potevamo giocare. Ho iniziato a perdere tanto ma non capisco cosa sia successo. Per fortuna era la Sprint Race, abbiamo tempo per cercare di capire cosa sia successo. Sono comunque contento perché abbiamo comunque fatto la pole position e possiamo recuperare“.

Bagnaia ha poi commentato l’impatto con quel pezzo di plastica sull’aletta, per poi continuare l’analisi sullo strano calo di gomme: “L’adesivo? L’ho visto questo coso che mi ha sbattuto addosso, sicuramente non è stato d’aiuto perché ha tappato un’ala, non so se fosse quello, ma io faticato molto davanti ed abbiamo tempo per analizzare tutto per fortuna. Il mio feeling è stato peggiore rispetto al resto del week-end, soprattutto rispetto a stamattina, ho girato molto e sulla gomma davanti tutto funzionava bene, oggi ero in difficoltà. La situazione è peggiorata molto, quando mancavano 4-5 giri era molto difficile, ho provato di spingere in frenata e chiudere le linee ma era molto tosta“.

Secondo il campione del mondo era possibile tenere il ritmo del vincitore nel caso in cui non ci fosse stato il calo: “Se potevo tenere il passo di Marquez senza il problema? Secondo me sì, è tutto il week-end che giriamo sotto il 59″ e mezzo, mi ha lasciato perplesso quanto accaduto. Pensavo che saremmo riusciti ad essere costanti, è stato un feeling molto difficile e lo è anche da spiegare“.