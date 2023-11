MotoGP GP Malesia, Sprint Race: Alex Marquez fa il colpaccio, Martin batte Bagnaia

La Sprint Race del Gran Premio di Malesia di MotoGP va ad Alex Marquez, che batte Martin e Bagnaia. Quarto un ritrovato Bastianini.

La MotoGP ha messo in mostra una Sprint Race davvero intensa in quel di Sepang, dove si disputa il Gran Premio della Malesia. A dettare legge è stato uno scatenato Alex Marquez, che sin dalle prime prove libere si era dimostrato molto competitivo su questa pista, regalando una grande vittoria alla Ducati del Gresini Racing. Lo spagnolo ha messo in mostra un ritmo forsennato, prendendosi la testa a diversi giri dalla fine, battendo Jorge Martin, che può comunque ritenersi molto soddisfatto.

Lo spagnolo si è infatti portato a -11 da Pecco Bagnaia, il quale era tornato ad ottenere la pole position, ma che dopo aver condotto per vari passaggi ha avuto un netto calo. Il gap in classifica si è dunque ulteriormente ridotto, ma è davvero strano ciò che è accaduto al campione del mondo della MotoGP. Per tutto il fine settimana, infatti, aveva mantenuto un ritmo gara molto positivo, e risolvendo i problemi delle qualifiche appariva il grande favorito.

Tuttavia, il ritmo gara non è stato dalla sua parte, e deve ringraziare la scorta di Enea Bastianini nel finale per essere finito sul podio. Bello rivedere il rider riminese tornare competitivo e chiudere al quarto posto, seguito dalla KTM di Brad Binder e da quella di un redivivo Jack Miller. Il settimo posto è stato appannaggio di Marco Bezzecchi, seguito da Johann Zarco e Luca Marini. La top ten è stata completata da Maverick Vinales.

MotoGP, Martin recupera punti su Bagnaia

Le qualifiche del GP della Malesia di MotoGP vedono Pecco Bagnaia piazzare una vera e propria impresa, prendendosi la prima pole position dopo tanto tempo. La partenza davanti a tutti gli mancava dal GP di Spagna, quello dell’incidente avvenuto pochi metri dopo il via. Allo spegnimento dei semafori, il campione del mondo è perfetto nel tenere la vetta, mentre Enea Bastianini indovina un grande scatto, ma poco inizia subito a perdere posizioni.

Non bene Jorge Martin che dalla seconda posizione finisce dietro ad Alex Marquez, che dopo due giri prova l’assalto all’ultima curva, andando però lungo e favorendo l’assalto di Martin. Il passo gara del nativo di Cervera è però eccezionale, e non ha alcuna intenzione di lasciar tranquillo il connazionale solo perché è in lotta per il mondiale. Infatti, Alex torna davanti sorpassando Martin e mettendosi a caccia del battistrada, mentre Martin pare in difficoltà.

Dopo qualche problema, Bastianini torna a spingere forte e supera le KTM di Brad Binder e Jack Miller, salendo al quarto posto ed iniziando ad inseguire i primissimi. Splendido vedere Enea così in forma, proprio in un momento in cui non si fa altro che parlare del suo possibile addio al team factory. A 5 giri dalla fine Marquez passa al comando con una grande staccata, con Martin che si avvicina al campione del mondo della MotoGP portandosi dietro Bagnaia.

Davvero inatteso il calo di Pecco che nel corso delle prove libere aveva messo in mostra un grande passo gara, ma che in questa Sprint Race è durato solo pochi giri. Nel finale Bastianini decide di non attaccarlo scortandolo sino al traguardo, con Marquez che porta al trionfo la Ducati del Gresini Racing, replicando il successo della “garetta” del sabato che aveva già ottenuto a Silverstone ad agosto.

Il secondo posto consente a Martin di portarsi a -11 punti dal grande rivale, un risultato sicuramente molto positivo considerando le premesse. Molto positivo rivedere così competitivo Bastianini, che a livello di ritmo si è dimostrato uno dei più veloci in assoluto. Difficile prevedere cosa possa accadere domenica, con tante variabili in campo. Alle 08:00 di domani la partenza della gara.