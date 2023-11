Bagnaia suona la carica: ha trovato la soluzione per tornare a volare

Pecco Bagnaia ha chiuso all’ottavo posto le prove libere del venerdì di Sepang, accedendo al Q2 in maniera diretta. Ecco le sue parole.

La MotoGP è di scena a Sepang in questo fine settimana, per il terz’ultimo appuntamento stagionale. Le prove libere del venerdì hanno visto primeggiare Alex Marquez, in sella alla Ducati del Gresini Racing, che ha girato in 1’57”823, seguito a ruota dalla Pramac di Jorge Martin. Il rider iberico è rimasto staccato di 174 millesimi, ma è stato l’unico oltre al nativo di Cervera a scendere sotto al piede dell’1’58”. Pecco Bagnaia non è tra i primi, ma si è detto comunque molto soddisfatto.

Il campione del mondo ha chiuso in ottava posizione, girando in 1’58”420, rimediando mezzo secondo di distacco dal tandem di testa. Tuttavia, il passo gara con gomma usata, soprattutto con la Media, è stato di altissimo livello, il che dimostra che questo pilota ha ritrovato la forma giusta. Bagnaia ora deve andare in qualifica e tentare di giocarsi la pole position, senza commettere errori.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo le prove libere

La prima giornata di lavoro sul tracciato di Sepang è dunque stata molto positiva per Pecco Bagnaia, che deve però tirare ancora fuori qualcosa nel momento in cui monta la gomma nuova. La sessione di qualifica andrà ad assumere un’importanza capitale, anche se lo scorso anno ci ha dimostrato che, con una buona partenza, qui a Sepang sutto è possibile. Dopo le libere, il campione del mondo ha detto la sua ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“.

Ecco le sue parole: “Sicuramente è stato il mio venerdì migliore da tanto tempo, mi trovo bene e con le gomme usate sono stato molto veloce che è fondamentale. Il primo time attack è venuto molto bene, nel secondo sono sicuramente mancato, ma sono contento. Era importante riuscire ad avere un feeling di questo tipo e riuscire ad esprimere molta velocità da subito, mi sembra fondamentale“.

Bagnaia crede che Alex Marquez sia un grande candidato alla pole position, ma si sente in gran forma sul passo gara: “In questo momento, mi sembra che Alex Marquez sia messo meglio sul time attack, ma per il passo gara al momento siamo veramente molto forti. Il nuovo approccio sul trovare subito feeling? In questo week-end siamo partiti sin da subito con un setting migliore, mi sono trovato meglio. Non scegliamo di partire a rilento, ma questa volta mi sono trovato bene sin da quando sono sceso in pista. Questo ha fatto veramente molto“.

Il campione del mondo ha specificato quelle che sono le migliorie che ha trovato in questa giornata: “Se ho una moto che con la gomma nuova va in crisi e migliora con quella usata? Questa è una cosa che purtroppo mi limita in alcune situazioni, ma qua abbiamo fatto un bello step. Il problema principale è nelle curve a sinistra, ma ora riesco a farla girare meglio con il posteriore, prima ero molto più limitato perché la moto era più nervosa, qua abbiamo trovato una quadra migliore. Con la gomma nuova, in entrambi i time attack ho faticato all’ultima curva, non sono riuscito a girare stretto ed ho perso del tempo. Nel primo time attack poteva andare un decimo e mezzo meglio, ma anche nel secondo andavo forte. Sarebbe stato bello stare ancor più avanti, perché a livello di morale stare davanti è sempre ottimo, ma comunque, a livello di team, oggi è una giornata molto positiva“.

Pecco ha poi spiegato il diverso setting: “Se il set-up di base è diverso o se abbiamo fatto piccole modifiche? Sì, sono piccole modifiche, quelle che si fanno sempre tra una pista e l’altra. La pista di Chang è molto simile per certi aspetti a questa ed è stato un vantaggio, mentre a volte partiamo con un setting simile all’anno prima e questo ci rallenta. Poi questa è anche una pista che mi viene abbastanza bene e tutto viene di conseguenza“.