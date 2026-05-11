Marquez, nuova sfida dopo l’operazione: il recupero è la vera priorità della Ducati

Marc Marquez si trova ancora una volta a fare i conti con il proprio fisico. Il campione spagnolo, reduce dall’infortunio rimediato durante la Sprint Race di Le Mans, ha affrontato un nuovo intervento chirurgico che potrebbe però rappresentare anche un punto di svolta per il prosieguo della sua carriera.

Dietro alle difficoltà mostrate in pista nelle ultime settimane, infatti, si nascondeva una situazione ben più complicata di quanto apparisse. Il pilota Ducati aveva già pianificato l’operazione dopo il Gran Premio di Barcellona, con l’obiettivo di risolvere definitivamente i problemi al braccio destro emersi dopo il precedente incidente in Indonesia.

Le complicazioni al braccio e le difficoltà in pista

Secondo quanto emerso, alcune delle viti inserite nei precedenti interventi si sarebbero spostate, andando a comprimere il nervo radiale. Una condizione che avrebbe causato a Marquez una significativa perdita di forza nell’arto destro, influenzando inevitabilmente le sue prestazioni in gara.

Nel corso della stagione, il nove volte campione del mondo ha spesso dato l’impressione di guidare limitando gli sforzi, senza riuscire a spingere al massimo la sua Ducati. Le numerose cadute e la mancanza di continuità nei risultati sarebbero state proprio la conseguenza di una condizione fisica lontana dall’ideale.

Marquez avrebbe scelto di stringere i denti fino a Barcellona, provando almeno a contenere i danni nei weekend di Le Mans e Montmeló. Una strategia di sacrificio che però rischia di avere un costo pesantissimo in ottica mondiale: l’assenza di punti nelle prossime gare complica enormemente la difesa del titolo.

Recupero e tempi incerti: il Mugello è a rischio

Nonostante il duro colpo per la classifica, in questo momento la priorità assoluta per Marc Marquez resta il recupero completo. L’obiettivo è tornare competitivo non soltanto per il finale di stagione, ma soprattutto per gli anni futuri.

A fare il punto sulle condizioni dello spagnolo è stato anche Davide Tardozzi, che ha confermato il buon esito dell’operazione. Adesso tutto dipenderà dalle risposte del fisico durante la fase di riabilitazione, decisiva per stabilire i reali tempi di recupero.

Il calendario però non concede tregua. Tra meno di tre settimane è in programma il Gran Premio del Mugello, appuntamento fondamentale per Ducati davanti al pubblico di casa. La presenza di Marquez in Toscana resta fortemente in dubbio e, subito dopo, il Mondiale proporrà anche il back to back con il GP d’Ungheria.

Il futuro immediato di Marquez è dunque ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare chiara: prima del titolo, oggi conta ritrovare definitivamente salute e competitività.