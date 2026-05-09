Zeekr X sbarca in Italia: il SUV compatto che strizza l’occhio al lusso e alla tecnologia

Nuova Zeekr X debutta in Italia: SUV compatto premium con interni raffinati, tanta tecnologia e soluzioni intelligenti per comfort e spazio. C’è una nuova protagonista nel segmento dei SUV compatti elettrici pronta a dire la sua sul mercato italiano. Si chiama Zeekr X e punta dritta a una clientela esigente, che cerca un mix convincente di design ricercato, tecnologia avanzata e prestazioni di alto livello. Un modello che, almeno sulla carta, ambisce a posizionarsi vicino ai marchi premium, soprattutto grazie a un abitacolo curato nei dettagli. Interni minimalisti ma altamente tecnologici Salendo a bordo della Zeekr X si viene accolti da un ambiente che segue una filosofia progettuale essenziale, quasi futuristica. Il vero protagonista della plancia è il display centrale da 14,6 pollici, cuore pulsante dell’interfaccia utente. Da qui si controlla praticamente tutto: infotainment, climatizzazione e numerose funzioni del veicolo. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e può essere integrato con un head-up display, a conferma dell’impostazione fortemente orientata alla tecnologia. Davanti al conducente trova spazio un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, sottile e montato direttamente sul piantone dello sterzo: una soluzione intelligente che consente allo schermo di muoversi insieme al volante, mantenendo sempre una visibilità ottimale. Il volante, con design appiattito nella parte superiore e inferiore, migliora ulteriormente la leggibilità delle informazioni. L’abitacolo rinuncia quasi del tutto ai comandi fisici, fatta eccezione per quelli sul volante, creando un ambiente pulito e moderno, anche se richiede un minimo di adattamento per chi non è abituato ai comandi touch. Materiali curati e atmosfera premium Uno degli aspetti più convincenti della Zeekr X è senza dubbio la qualità percepita. L’abitacolo combina tessuti ed ecopelle su plancia, sedili e pannelli porta, con superfici morbide al tatto e assemblaggi ben realizzati. Gli accostamenti cromatici contribuiscono a creare un ambiente raffinato e contemporaneo, mentre il tetto panoramico amplifica la sensazione di spazio e luminosità, rendendo l’esperienza a bordo ancora più piacevole. L’insieme trasmette chiaramente la volontà del marchio di posizionarsi su un livello superiore rispetto alla media del segmento. Spazio a bordo e praticità quotidiana Dal punto di vista dell’abitabilità, la Zeekr X sfrutta un passo generoso di 275 cm, che si traduce in un buon comfort anche per i passeggeri posteriori. Il pianale completamente piatto favorisce la comodità, mentre lo spazio per le gambe risulta adeguato per la categoria. Il bagagliaio offre una capacità in linea con il segmento: si parte da circa 370 litri, espandibili fino a oltre 1.100 litri abbattendo i sedili posteriori. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che si rivelano più che sufficienti per un utilizzo quotidiano, soprattutto in ambito urbano. A completare la praticità c’è anche un vano anteriore (frunk), ideale per riporre cavi di ricarica o piccoli oggetti, un dettaglio sempre più apprezzato nel mondo delle auto elettriche. Con la Zeekr X, il marchio punta chiaramente a ritagliarsi uno spazio nel competitivo mercato dei SUV compatti premium, facendo leva su design, tecnologia e qualità degli interni. Una proposta interessante che potrebbe attirare chi cerca qualcosa di diverso dai soliti nomi.