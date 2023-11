F1 GP San Paolo, Sprint Race: Verstappen batte Norris, Ferrari indietro

La Sprint del GP di San Paolo di F1 vede imporsi Max Verstappen che ha piegato Lando Norris, mentre la Ferrari soffre ancora.

Max Verstappen non vuole lasciare nulla alla concorrenza, confermandosi il padrone assoluto di questa F1. Il campione del mondo si è preso anche la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, battendo la McLaren di Lando Norris. L’alfiere della Red Bull ha costruito il proprio successo alla partenza, per poi gestire il passo in gara. Comunque eccezionale la prova del britannico, che conferma i progressi del team di Woking.

Sergio Perez ha completato il podio, dopo una gara finalmente più positiva del solito. Checo ha pagato una brutta partenza, ma poi si è liberato delle due Mercedes grazie al passo nettamente superiore della RB19. George Russell ha chiuso quarto davanti a Lewis Hamilton, che nel finale ha subito anche l’assalto di Charles Leclerc.

La Ferrari è stata in enorme difficoltà per la gran parte della gara, con il monegasco che si è anche lamentato via radio in maniera molto dura. Il vertice della F1 è molto lontano per il Cavallino, che proprio non riesce a gestire bene le gomme. Sesto Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri, seguito da Hamilton, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ed Oscar Piastri hanno completato la top ten.

F1, Verstappen padrone mentre la Ferrari rema

La F1 fa tappa ad Interlagos, dove si tiene la sesta ed ultima Sprint Race della stagione. Lando Norris con la McLaren ha messo a referto la pole position, ma la sua gioia è effimera. Max Verstappen demolisce subito le speranze del britannico passando in testa con una staccata eccezionale, mentre le due Mercedes si liberano di Sergio Perez che ha avuto uno scatto pessimo.

Molto male Norris che viene infilato anche da Russell, con le frecce nere che sembrano davvero volare come era già accaduto lo scorso anno. Buono lo scatto di Charles Leclerc che è risalito al sesto posto, con Carlos Sainz ottavo alla fine del primo giro. Perez prova a rifarsi sotto nei confronti di Hamilton, mentre Russell tiene sott’occhio Verstappen, il quale, almeno nei primi giri, non riesce a fare il vuoto.

Bellissima la sfida tra Hamilton, Perez e Leclerc, con Checo che è molto aggressivo e si riprende la posizione sul sette volte campione della F1. Le Mercedes sembrano andare in crisi e Norris svernicia Russell, approfittando della bassa velocità di punta delle frecce nere.

Dopo pochi giri si accende un’altra sfida molto intensa, quella tra Perez e Russell. La velocità di punta della RB19 è eccezionale e consente a Checo di passare, ma George non molla e risponde in un paio di occasioni. Al decimo giro Perez passa e sale al terzo posto, contro una Mercedes che, sul ritmo, ha deluso le aspettative.

A dir poco inguardabile la gara delle Ferrari, con Sainz che viene addirittura superato dall’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, in una sfida per l’ottava posizione. Lo spagnolo riesce a rispondere, mentre Leclerc ha il suo bel da fare per tenere a bada Yuki Tsunoda, anche lui in gran forma ad Interlagos.

Ad approfittarne è un grande Oscar Piastri, che dopo l’errore del primo giro risale e svernicia proprio il suo connazionale. Nel finale Leclerc e Tsunoda superano un Hamilton in crisi, mentre Verstappen domina e vince. Il finale è molto teso alle spalle di Hamilton, con Ricciardo che tenta l’assalto finale nei confronti di Sainz, il quale riesce però a difendersi non senza faticare, in una gara davvero molto accesa. Alle 18:00 di domani ora italiana la partenza della gara.