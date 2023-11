Ricciardo-Perez, il paragone è imbarazzante: in Red Bull può cambiare tutto

Daniel Ricciardo e Sergio Perez sono in lizza per un sedile in Red Bull nel 2024, ed ora emerge un confronto pazzesco.

Il Gran Premio del Messico ha riportato alla luce Daniel Ricciardo, che ha conquistato uno splendido settimo posto al volante dell’AlphaTauri. In qualifica, l’australiano si è addirittura messo alle spalle la Red Bull di Sergio Perez, andando come un treno nel settore centrale, quello dove la guida del pilota fa maggiormente la differenza, ed è stato quello l’elemento discriminante, considerando la superiorità della RB19.

Il nativo di Perth, richiamato quest’anno per sostituire il deludente Nyck De Vries, aveva già fatto vedere di essere in gran forma in Ungheria ed in Belgio, ma l’infortunio di Zandvoort e la lunga assenza lo hanno costretto a saltare diverse gare. Liam Lawson ha preso dunque il suo posto, e c’è da dire che il neozelandese non ha affatto sfigurato, quasi facendo dimenticare il simpatico Ricciardo.

Tuttavia, l’AlphaTauri ha poi deciso di chiarire le cose, rinnovando il contratto sia a Daniel che a Yuki Tsunoda in chiave 2024, anche se le cose, come ben sappiamo, potrebbero ancora cambiare. Infatti, la Red Bull è un team in cui si cambia idea molto in fretta, e le prestazioni di Perez non sono di certo all’altezza di una squadra che è la migliore di tutte, con un’auto con la quale dovrebbe arrivare almeno sempre al secondo posto. Oggi vi mostreremo un confronto davvero interessante.

Red Bull, guardate questo confronto tra i due piloti

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Formula Addict“, vediamo un confronto tra Daniel Ricciardo e Sergio Perez che riguarda il giro di qualifica. L’australiano ha girato in 1’17”382, tenendo dietro la Red Bull del messicano per soli 41 millesimi, una differenza davvero ridotta, ma quando guida un’AlphaTauri arrivare in seconda fila è già un miracolo.

Come potete vedere nel video qui postato, la maggior parte della differenza viene fatta nel secondo settore, dove ha un miglior inserimento ed una percorrenza più pulita, mentre Perez è costretto a lottare di più con la monoposto. Va detto che anche Max Verstappen non è stato così superiore, dal momento che ha chiuso con poco più di un decimo di vantaggio sull’australiano. Questo testimonia quanto quest’ultimo sia stato in grado di andare forte, e che è ormai tornato ai livelli di tanto tempo fa.

Il suo sogno è chiaramente quello di tornare in Red Bull, ma Helmut Marko ha chiarito in questi giorni che tutto è già deciso in favore di Perez. Come detto però, all’interno del team di Milton Keynes le cose cambiano molto in fretta, ed anche la voce relativa ad un possibile arrivo di Fernando Alonso è davvero curiosa e da non scartare del tutto.

In tal caso, si parlerebbe di uno scampio tra Perez ed Alonso, con il messicano in direzione Aston Martin, ma dal nostro punto di vista è Ricciardo l’alternativa più credibile a Checo. Nei prossimi giorni sapremo di più sulla vicenda, anche se è probabile che le decisioni slittino a fine anno.