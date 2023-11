Sainz non è affatto contento: le sue parole sono un’accusa alla Ferrari

Carlos Sainz scatterà con un modesto settimo posto nel GP di San Paolo, dopo una qualifica difficile. Ecco le sue parole.

Le qualifiche del Gran Premio di San Paolo hanno visto Max Verstappen ottenere l’ennesima pole position, grazie ad un tempo di 1’10”727 ottenuto con gomma Soft. La prima Ferrari è seconda con Charles Leclerc, attardato di 294 millesimi dal campione del mondo, che ancora una volta è riuscito a fare uno sport diverso da tutti gli altri quando le condizioni si sono fatte più difficili. Carlos Sainz è stato invece costretto alle retrovie.

Lo spagnolo si è qualificato con un mesto ottavo tempo, ottenuto girando in 1’11”989, a ben oltre un secondo dal battistrada, anche se partirà settimo per via delle 3 posizioni di penalità inflitte alla Mercedes di George Russell per impeding. A complicare la vita dello spagnolo ci si è messo il brutto tempo, che ha colpito la pista di Interlagos proprio nelle fasi decisive della Q3.

Sainz è sceso in pista troppo tardi, come lui stesso ha dichiarato, e si è trovato nelle condizioni peggiori, mettendosi dietro solamente Sergio Perez con la Red Bull ed Oscar Piastri sulla McLaren. L’australiano è finito fuori dalla pista per via di un errore, con l’esposizione della bandiera gialla che ha costretto anche il messicano ad alzare il piede.

Dunque, si è trattato di una giornata molto complicata per lo spagnolo, che in gara dovrà inventarsi qualcosa per rimontare. Come sappiamo, la Ferrari è una monoposto che va in difficoltà sul passo gara, mentre è performante sul giro secco. Tuttavia, c’è la sensazione che la SF-23 non fosse da prima fila in quel di San Paolo del Brasile, con Leclerc bravo e fortunato nell’azzeccare il momento perfetto per andare in pista.

Detto questo, al sabato ci sarà da disputare la Sprint Race con tanto di Shootout nel pomeriggio italiano, il che significa che Carlitos potrà mettere nuovamente in mostra la propria velocità. Alla fine delle qualifiche, il figlio del due volte campione del mondo rally non ha nascosto la sua frustrazione.

Sainz, ecco le sue parole dopo la qualifica

Carlos Sainz è sempre andato molto forte in Brasile, dove ottenne il suo primo podio in F1 nel 2019, ai tempi della McLaren. Lo spagnolo si è ripetuto con la Ferrari lo scorso anno, ma domenica sarà molto difficile pensare di tornare sul podio, anche se ad Interlagos i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Al termine della sessione, Carlitos è apparso molto seccato per la difficile qualifica, che non gli ha portato un risultato soddisfacente. Dopo un passo non eccezionale mostrato nei primi minuti del turno, lo spagnolo era cresciuto e sembrava poter dire la sua, ma il meteo ed un errore strategico glielo hanno impedito.

Ecco le sue parole: “Credevo ci fosse più margine per noi, ma tutto ciò è stato rovinato dal brutto tempo. Siamo stati tra gli ultimi ad uscire dai box, e con le gomme fredde, le temperature che scendevano molto in fretta ed il vento forte era molto difficile fare di più di quanto sono riuscito ad ottenere“.

Sainz si è poi lamentato dell’essere uscito troppo tardi dai box: “Siamo stati molto sfortunati, in Q2 eravamo andati forte, ed è per questo che sono deluso perché siamo usciti troppo tardi ed alla fine abbiamo sprecato la possibilità di portare a casa un buon giro. Parto in questa griglia dall’ottava posizione, ma tutti coloro che partiranno davanti a me ero riusciti a precederli nei turni precedenti. Oggi chi è partito più tardi ha avuto la peggio, sono partito per ottavo ed ho chiuso ottavo“.