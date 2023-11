Porsche, il nuovo bolide è mostruoso: sentite che sound

La Porsche ha portato in pista un vero e proprio siluro, che è pronto per far sognare i fan. Tutti i dettagli sulla vettura.

Il marchio Porsche è uno dei più amati del mondo, con supercar eccezionali che vengono prodotte ormai da tanto tempo. Il 2023 segna il 75esimo anniversario della casa di Weissach, oltre al 60esimo della mitica 911, ovvero l’auto più rappresentativa in assoluto di questo costruttore.

Proprio in un anno così importante, la Porsche ha portato al debutto in questi giorni una nuova versione della 911, anche se è più corretto parlare di un pacchetto evolutivo preparato da un marchio da sempre vicinissimo a quello tedesco. A questo punto, andiamo a vedere come è cambiata nei dettagli.

Porsche, ecco la grande novità al debutto

In quel del Nurburgring Nordschleife, le case sono solite portare in pista i loro nuovi modelli per effettuare dei test. Gli oltre 20 km di lunghezza dell’Inferno Verde sono perfetti per mettere a punto le vetture, ed è così che la Porsche ha fatto girare la nuova 911 GT3 RS Manthey dotata del Performance Package. Per chi non lo sapesse, il nome Manthey è sempre stato legato a quello della casa di Weissach, ed ha gestito una parte del reparto corse vincendo diverse edizione della 24 ore del Nurburgring.

Dopo i successi in pista, tra il marchio tedesco e Manthey è nata una partnership che riguarda anche i modelli stradali, ed ora è il momento di parlare di questa vera e propria belva. Il video postato in alto, caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, ci porta subito a scoprire un dettaglio clamoroso, ovvero quello di un’ala gigante posizionata tra l’abitacolo e l’ala posteriore. Il concetto ci ricorda molto quello della pinna stabilizzatrice che veniva usata anni fa in F1, ed immaginiamo che il motivo del suo utilizzo qui sia simile.

Da tempo si parlava del fatto che Manthey Racing stesse lavorando da tempo ad un nuovo pacchetto per la 911 GT3 RS, ed ora ne abbiamo una conferma definitiva. Come possiamo vedere dal video, l’ala è attiva, ovvero si muove nei momenti in cui l’auto va a frenare o ad accelerare, una sorta di ala flessibile. Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, grandi novità sono previste anche sull’impianto frenante, che è stato aggiornato e che dovrebbe essere una parte integrante dell’incremento di prestazioni che si sta cercando su questo modello.

Per quello che riguarda il motore, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti per questa Porsche, che resterà il flat-six da 4,0 litri ad aspirazione naturale, che comunque resta sensazionale sia sul fronte delle prestazioni che del sound. Nel video postato in alto, potete farvi un’idea ben precisa in tal senso.

La nuova 911 GT3 RS è una vettura da corsa che può essere omologata per strada, e c’è da dire che a livello di linee e di performance, ci sono ben poche altre auto sul mercato che se la possono giocare con quella appena descritta. Il prezzo base è di 240.000 euro, con il pacchetto di Manthey che ne costa altri 54.000. Di certo, non un qualcosa di economica, ma non potrebbe essere altrimenti.