Ferrari, svelato un nuovo bolide clamoroso: si ispira ad una storica vittoria

La Ferrari continua a produrre gioielli senza eguali, ed alle Finali Mondiali del Mugello ha tolto i veli ad una nuova vettura.

Nel fine settimana che si è appena concluso, la Ferrari ha festeggiato la stagione 2023 con le Finali Mondiali, che si sono tenute in quel del Mugello. Spazio in pista alle gare del Challenge, ma anche alle esibizioni delle F1 Clienti e dei programmi FXX e delle GT di proprietà dei fortunati clienti, mentre nella giornata di domenica è andata in scena la parata finale.

Uno degli obiettivi principali era la celebrazione della vittoria alla 24 ore di Le Mans dello scorso giugno, ottenuta dalla Ferrari 499P di Antonio Giovinazzi, James Calado ed Alessandro Pier Guidi. Proprio alla splendida Hypercar di Maranello si ispira il nuovo gioiello, svelata proprio in queste ore.

Ferrari, la splendida 499P Modificata ispirata a Le Mans

La presentazione della nuova Ferrari 499P Modificata è avvenuta ad un anno esatto dal lancio della versione da gara, che avrebbe scritto la storia alla 24 ore di Le Mans. La versione “Modificata” è un omaggio alla storia del Cavallino, visto che la lettera M era utilizzata nelle auto di maggior successo del passato, come la 312 e la 512.

La vettura in questione mantiene il telaio in monoscocca in fibra di carbonio e le sospensioni a triangoli sovrapposti push-rod della versione da gara, ma il suo vero punto di forza è il fatto di essere libera da vincoli regolamentari, come aveva fatto anche la Porsche sulla 919 EVO che fece segnare il record sul tracciato del Nurburgring Nordschleife.

Alle spalle dell’abitacolo c’è il motore V6 biturbo da 3 litri con angolo di bancata a 120°, con un motore elettrico da ben 272 cavalli al posteriore. La batteria ad alto voltaggio da 900 V ha una tecnologia che deriva dalla F1, ma proprio per ciò che riguarda la parte elettrica, c’è una grande differenza rispetto al modello da gara.

Infatti, per motivi di regolamento nel FIA WEC l’elettrico può entrare in funzione solo dopo i 190 km/h, mentre la 499P Modificata può sfruttarlo anche da partendo da ferma. Ciò dà chiaramente maggiori prestazioni, innescando quella che è una sorta di trazione integrale.

Parlando di potenza assoluta, con mappature standard la spinta massima è di 715 cavalli, pari a 520 kW. Tuttavia, anche in questo caso è giusto far notare che c’è una pesante differenza rispetto al modello da competizione, che è purtroppo fortemente limitato dal regolamento.

La Ferrari ha inserito un sistema di Push-to-Pass che fa aumentare la potenza sino ad 860 cavalli, pari ad un incremento del 23% rispetto alla mappatura di base. Uno dei grandi segreti di questa vettura è il grande carico aerodinamico che la rende molto equilibrata e facile da guidare.

Il programma è affidato a Manuela Cecconi, che si occuperà del reparto dei veicoli non omologati per circolare su strada. Infatti, come per il programma FXX, la 499P Modificata potrà girare solo in pista per un numero limitato di clienti, con prezzo di 5 milioni, ai quali vanno aggiunte le varie tasse e spese.