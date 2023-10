Alfa Romeo, risultato da sogno: guadagnata una cifra assurda con un modello

L’Alfa Romeo festeggia un traguardo assurdo, dal momento che le vendite di un preciso modello hanno portato ad enormi guadagni.

Gran momento in casa Alfa Romeo, con vendite in costante crescita ed un volume d’affari che non vuole saperne di fermarsi. Il 2024 sarà l’anno del debutto del nuovo B-SUV, che sarà ovviamente elettrico, anche se a disposizione dovrebbe esserci anche una versione a benzina con sistema ibrido.

Si tratterà della prima Alfa Romeo full electric della storia, anche se per ora non è chiaro quello che sarà il suo nome. Un gran guadagno per la casa di Arese è garantito dalla supercar 33 Stradale, che ora è ufficialmente sold out, ed è stato anche rivelato l’incasso totale dietro quest’auto.

Alfa Romeo, incasso assurdo con la 33 Stradale

Il 30 di agosto scorso il mondo dell’automotive si è fermato per ammirare la splendida Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar della casa di Arese che ha stregato tutti. Il design ricorda la vettura omonima del 1967, alla quale si è liberamente ispirata, un mostro di potenza e tecnologia che ha sin da subito fatto impazzire i fan, alfisti e non.

In queste ultime ore, è arrivata la notizia ufficiale: tutte le 33 Stradale sono state vendute, con un incasso di 57,1 milioni di euro per il marchio del Biscione, una cifra che ha dell’incredibile e che fa capire quanto fosse desiderata dai ricchi collezionisti, che hanno dovuto sborsare una cifra notevole per assicurarsi questo modello.

Secondo quanto riportato da “Top Gear“, ogni cliente che l’ha acquistata avrebbe pagato 1,7 milioni di euro, ovviamente facendo una media, dal momento che la 33 Stradale è stata prodotta sia con motore V6 biturbo a benzina che full electric, che hanno prezzi differenti tra di loro.

Per quello che riguarda la prima, parliamo di una vettura che ha 620 cavalli di potenza massima, con motore da 3,0 litri. Tuttavia, quella elettrica ha una spinta maggiore e tocca i 750 cavalli di potenza massima, con una batteria da 90 kWh, per ben 450 km di autonomia, dati assolutamente notevoli e che fanno ben capire quanto lavoro di sia stato dietro a questo capolavoro di casa Alfa Romeo.

Inizialmente, si era parlato di un dominio totale della versione con motore termico, ed oggi non abbiamo novità in tal senso. Tuttavia, il marchio del Biscione ha specificato che il cliente potrà cambiare la propria decisione, per cui, c’è ancora tempo di acquistare quella elettrica, o magari fare anche il contrario.

Secondo quanto riportato da “The Drive“, uno di coloro che l’avrebbe acquistata potrebbe essere un noto collezionista australiano, magari uno tra Daniel Ricciardo, che corre in F1 con l’AlphaTauri, o il tennista Nick Kyrgios, visto che entrambi sono famosi per le grandi collezioni di auto che possiedono.

Un’altra è stata venduta in Giappone ed una in Regno Unito, mentre la prima in assoluto è riservata a Valtteri Bottas, pilota di F1 che ha contribuito al suo sviluppo, ma non è chiaro se a lui sia stata donata o meno. Certo è che questa è una delle Alfa migliori della storia, ed è normale che la spesa sia elevata per averla.